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В Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против России
В Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против России - РИА Новости, 15.12.2021
В Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против России
ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:02
2021-12-15T12:02
в мире
украина
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
санкции
европарламент
россия
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге."Сейчас мы видим агрессивные шаги со стороны России в отношении ее соседей…, и мы уже на G7 заявили, что новые акты эскалации в отношении Украины будут иметь самые серьезные последствия для России… Мы тесно работаем в сотрудничестве с США и другими партнерами над разработкой опций возможных мер. И мы готовы. Уже сейчас существует целая серия санкций (против России – ред.)…, но мы можем предусмотреть и расширение таких санкций в зависимости от поведения и действий России", - сообщила она.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.Кроме того, Россия, которая ранее приняла ответные меры на санкции Запада и взяла курс на импортозамещения, неоднократно отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20211215/sanktsii-1763801699.html
https://ria.ru/20211215/es-1763802207.html
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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, санкции, европарламент, россия
12:02 15.12.2021
 
В Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против России

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС готов расширять санкции против России при эскалации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.
"Сейчас мы видим агрессивные шаги со стороны России в отношении ее соседей…, и мы уже на G7 заявили, что новые акты эскалации в отношении Украины будут иметь самые серьезные последствия для России… Мы тесно работаем в сотрудничестве с США и другими партнерами над разработкой опций возможных мер. И мы готовы. Уже сейчас существует целая серия санкций (против России – ред.)…, но мы можем предусмотреть и расширение таких санкций в зависимости от поведения и действий России", - сообщила она.
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
11:34
Bloomberg: несколько крупных стран ЕС не поддерживают санкции против России
РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.
Кроме того, Россия, которая ранее приняла ответные меры на санкции Запада и взяла курс на импортозамещения, неоднократно отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
11:32
ЕС хочет хороших отношений с Россией, заявила глава Еврокомиссии
 
В миреУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенСанкцииЕвропарламентРоссия
 
 
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