https://ria.ru/20211215/sanktsii-1763811384.html

В Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против России

В Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против России - РИА Новости, 15.12.2021

В Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против России

ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:02

2021-12-15T12:02

2021-12-15T12:02

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге."Сейчас мы видим агрессивные шаги со стороны России в отношении ее соседей…, и мы уже на G7 заявили, что новые акты эскалации в отношении Украины будут иметь самые серьезные последствия для России… Мы тесно работаем в сотрудничестве с США и другими партнерами над разработкой опций возможных мер. И мы готовы. Уже сейчас существует целая серия санкций (против России – ред.)…, но мы можем предусмотреть и расширение таких санкций в зависимости от поведения и действий России", - сообщила она.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.Кроме того, Россия, которая ранее приняла ответные меры на санкции Запада и взяла курс на импортозамещения, неоднократно отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20211215/sanktsii-1763801699.html

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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, санкции, европарламент, россия