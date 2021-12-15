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Советник Байдена Салливан обсудил с Ушаковым ситуацию вокруг Украины
Советник Байдена Салливан обсудил с Ушаковым ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 15.12.2021
Советник Байдена Салливан обсудил с Ушаковым ситуацию вокруг Украины
Советник президента США по национальной безопаности Джейк Салливан провел телефонный разговор по поводу ситуации вокруг Украины с помощником президента России... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T21:57
2021-12-15T22:58
в мире
сша
юрий ушаков
россия
джейк салливан
киев
дмитрий песков
нато
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопаности Джейк Салливан провел телефонный разговор по поводу ситуации вокруг Украины с помощником президента России Юрием Ушаковым в развитие онлайн-встречи на высшем уровне, сообщила пресс-служба офиса Салливана."Господин Салливан подтвердил нашу серьезную обеспокоенность концентрацией российских войск на границе с Украиной и подчеркнул, что США продолжат тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами на фоне нашего стремления средствами дипломатии разрешить стратегические вопросы безопасности", - говорится в сообщении.В Белом доме добавили, что в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проведет консультации с союзниками по НАТО в Брюсселе для "выработки скоординированного подхода". Ранее она провела встречи в Москве.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, сша, юрий ушаков, россия, джейк салливан, киев, дмитрий песков, нато
21:57 15.12.2021 (обновлено: 22:58 15.12.2021)
 
Советник Байдена Салливан обсудил с Ушаковым ситуацию вокруг Украины

Советник Байдена Салливан обсудил с помощником Путина Ушаковым ситуацию вокруг Украины

© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / Charles Dharapak
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопаности Джейк Салливан провел телефонный разговор по поводу ситуации вокруг Украины с помощником президента России Юрием Ушаковым в развитие онлайн-встречи на высшем уровне, сообщила пресс-служба офиса Салливана.
"Господин Салливан подтвердил нашу серьезную обеспокоенность концентрацией российских войск на границе с Украиной и подчеркнул, что США продолжат тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами на фоне нашего стремления средствами дипломатии разрешить стратегические вопросы безопасности", - говорится в сообщении.
В Белом доме добавили, что в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проведет консультации с союзниками по НАТО в Брюсселе для "выработки скоординированного подхода". Ранее она провела встречи в Москве.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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В миреСШАЮрий УшаковРоссияДжейк СалливанКиевДмитрий ПесковНАТО
 
 
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