https://ria.ru/20211215/salivan-1763953296.html

Советник Байдена Салливан обсудил с Ушаковым ситуацию вокруг Украины

Советник Байдена Салливан обсудил с Ушаковым ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 15.12.2021

Советник Байдена Салливан обсудил с Ушаковым ситуацию вокруг Украины

Советник президента США по национальной безопаности Джейк Салливан провел телефонный разговор по поводу ситуации вокруг Украины с помощником президента России... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T21:57

2021-12-15T21:57

2021-12-15T22:58

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дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопаности Джейк Салливан провел телефонный разговор по поводу ситуации вокруг Украины с помощником президента России Юрием Ушаковым в развитие онлайн-встречи на высшем уровне, сообщила пресс-служба офиса Салливана."Господин Салливан подтвердил нашу серьезную обеспокоенность концентрацией российских войск на границе с Украиной и подчеркнул, что США продолжат тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами на фоне нашего стремления средствами дипломатии разрешить стратегические вопросы безопасности", - говорится в сообщении.В Белом доме добавили, что в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проведет консультации с союзниками по НАТО в Брюсселе для "выработки скоординированного подхода". Ранее она провела встречи в Москве.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

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сша

россия

киев

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в мире, сша, юрий ушаков, россия, джейк салливан, киев, дмитрий песков, нато