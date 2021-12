https://ria.ru/20211215/rowling-1763934950.html

Имя Роулинг спрятали в титрах "Фантастических тварей"

культура

twitter

джоан роулинг (джоан мюррэй)

новости культуры

ЛОНДОН, 15 дек - РИА Новости. Имя известной британской писательницы Джоан Роулинг практически исчезло из нового трейлера фильма "Фантастические твари: Тайна Дамблдора" на фоне скандала из-за ее заявлений о трансгендерах, пишет газета Times.Отмечается, что ранее в трейлерах других частей фильма были надписи "Джоан Роулинг приглашает вас" (JK Rowling invites you) или "от писателя Джоан Роулинг" (from writer JK Rowling), а теперь в трейлере нового фильма присутствует только "Warner Bros. приглашает вас (Warner Bros invites you), а имя Роулинг указывается лишь в самом конце ролика очень мелким шрифтом внизу страницы.Несколько дней назад Джоан Роулинг вновь подверглась критике после того, как она осудила новость о том, что полиция Шотландии будет идентифицировать насильников с мужскими половыми органами как женщин, если они сами считают себя таковыми. Писательницу после этого обвинили в трансфобии.Ранее Роулинг уже подвергалась таким обвинениям. Скандал вокруг Джоан Роулинг начался с обвинений в трансфобии после ее заявлений в Twitter. Писательница в своем аккаунте поделилась статьей, в которой обсуждали "людей с менструацией". В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово "женщина". Однако пользователи Twitter в комментариях осудили Роулинг, за ее якобы неуважительное отношение к трансгендерам, транссексуалам и другим меньшинствам. Позже автора обвинили в трансфобии из-за ее нового романа "Дурная кровь" (Troubled Blood), опубликованного под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Возмущение у читателей вызвала личность серийного убийцы-трансвестита Денниса Крида, подозреваемого в исчезновении героини романа.

twitter, джоан роулинг (джоан мюррэй), новости культуры