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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211215/rowling-1763934950.html
Имя Роулинг спрятали в титрах "Фантастических тварей"
Имя Роулинг спрятали в титрах "Фантастических тварей" - РИА Новости, 15.12.2021
Имя Роулинг спрятали в титрах "Фантастических тварей"
Имя известной британской писательницы Джоан Роулинг практически исчезло из нового трейлера фильма "Фантастические твари: Тайна Дамблдора" на фоне скандала из-за РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T19:31
2021-12-15T19:31
культура
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джоан роулинг (джоан мюррэй)
новости культуры
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ЛОНДОН, 15 дек - РИА Новости. Имя известной британской писательницы Джоан Роулинг практически исчезло из нового трейлера фильма "Фантастические твари: Тайна Дамблдора" на фоне скандала из-за ее заявлений о трансгендерах, пишет газета Times.Отмечается, что ранее в трейлерах других частей фильма были надписи "Джоан Роулинг приглашает вас" (JK Rowling invites you) или "от писателя Джоан Роулинг" (from writer JK Rowling), а теперь в трейлере нового фильма присутствует только "Warner Bros. приглашает вас (Warner Bros invites you), а имя Роулинг указывается лишь в самом конце ролика очень мелким шрифтом внизу страницы.Несколько дней назад Джоан Роулинг вновь подверглась критике после того, как она осудила новость о том, что полиция Шотландии будет идентифицировать насильников с мужскими половыми органами как женщин, если они сами считают себя таковыми. Писательницу после этого обвинили в трансфобии.Ранее Роулинг уже подвергалась таким обвинениям. Скандал вокруг Джоан Роулинг начался с обвинений в трансфобии после ее заявлений в Twitter. Писательница в своем аккаунте поделилась статьей, в которой обсуждали "людей с менструацией". В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово "женщина". Однако пользователи Twitter в комментариях осудили Роулинг, за ее якобы неуважительное отношение к трансгендерам, транссексуалам и другим меньшинствам. Позже автора обвинили в трансфобии из-за ее нового романа "Дурная кровь" (Troubled Blood), опубликованного под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Возмущение у читателей вызвала личность серийного убийцы-трансвестита Денниса Крида, подозреваемого в исчезновении героини романа.
https://ria.ru/20211214/trailer-1763627170.html
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twitter, джоан роулинг (джоан мюррэй), новости культуры
19:31 15.12.2021
 
Имя Роулинг спрятали в титрах "Фантастических тварей"

СМИ: Роулинг "подвинули" в титрах "Фантастических тварей" после обвинений ее в трансфобии

© AFP 2021 / Tim SloanАвтор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг дает автограф. 20 октября 1999
Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг дает автограф. 20 октября 1999 - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / Tim Sloan
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 15 дек - РИА Новости. Имя известной британской писательницы Джоан Роулинг практически исчезло из нового трейлера фильма "Фантастические твари: Тайна Дамблдора" на фоне скандала из-за ее заявлений о трансгендерах, пишет газета Times.
Отмечается, что ранее в трейлерах других частей фильма были надписи "Джоан Роулинг приглашает вас" (JK Rowling invites you) или "от писателя Джоан Роулинг" (from writer JK Rowling), а теперь в трейлере нового фильма присутствует только "Warner Bros. приглашает вас (Warner Bros invites you), а имя Роулинг указывается лишь в самом конце ролика очень мелким шрифтом внизу страницы.
Кадр из трейлера фильма Фантастические твари: Тайны Дамблдора
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Вышел первый трейлер фильма "Фантастические твари: Секреты Дамблдора"
Несколько дней назад Джоан Роулинг вновь подверглась критике после того, как она осудила новость о том, что полиция Шотландии будет идентифицировать насильников с мужскими половыми органами как женщин, если они сами считают себя таковыми. Писательницу после этого обвинили в трансфобии.
Ранее Роулинг уже подвергалась таким обвинениям. Скандал вокруг Джоан Роулинг начался с обвинений в трансфобии после ее заявлений в Twitter. Писательница в своем аккаунте поделилась статьей, в которой обсуждали "людей с менструацией". В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово "женщина".
Однако пользователи Twitter в комментариях осудили Роулинг, за ее якобы неуважительное отношение к трансгендерам, транссексуалам и другим меньшинствам. Позже автора обвинили в трансфобии из-за ее нового романа "Дурная кровь" (Troubled Blood), опубликованного под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Возмущение у читателей вызвала личность серийного убийцы-трансвестита Денниса Крида, подозреваемого в исчезновении героини романа.
Писательница Джоан Роулинг - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
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