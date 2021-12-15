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Евродепутат посоветовал "оставить Россию в покое"
Евродепутат посоветовал "оставить Россию в покое" - РИА Новости, 15.12.2021
Евродепутат посоветовал "оставить Россию в покое"
ЕС стоит прекратить негативную спираль и политику "новой холодной войны" в отношениях с Россией и вести взаимовыгодный диалог, включая энергетическую сферу, а... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:09
2021-12-15T13:09
в мире
киев
страсбург
дмитрий песков
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
россия
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. ЕС стоит прекратить негативную спираль и политику "новой холодной войны" в отношениях с Россией и вести взаимовыгодный диалог, включая энергетическую сферу, а если ЕС хочет, чтобы Россия оставила его в покое, "надо оставить в покое ее", заявил на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге французский депутат Николя Бей, представляющий политическую группу "Идентичность и демократия"."Нам недостаточно производить электроэнергию по доступным ценам, нам также необходимы партнеры по обеспечению недорогим природным газом… И несмотря на то, что это многим не нравится, Россия - один из таких основных партнеров. Необходимо выйти из негативной спирали санкций и эмбарго, политики новой холодной войны, которую ведет Брюссель", - сказал он, выступая на дебатах по подготовке к саммиту Евросоюза.По словам евродепутата, "несмотря на различные нарушения вы взаимодействуете с Турцией, Китаем и США, но вы по иррациональной причине отказываетесь от сотрудничества с Россией". "Конечно, суверенитет наших народов, территориальная целостность не обсуждаются, но необходимо вести диалог для политического, экономического, торгового взаимовыгодного сотрудничества", - заявил он."Вы хотите, чтобы Россия оставила вас в покое? Оставьте в покое ее", - заключил Бей.Выступавшая ранее с речью на заседании ЕП глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ввести против России новые санкции в случае эскалации ситуации вокруг Украины.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211215/sanktsii-1763801699.html
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в мире, киев, страсбург, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, россия
13:09 15.12.2021
 
Евродепутат посоветовал "оставить Россию в покое"

Евродепутат Николя Бей посоветовал "оставить Россию в покое"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге
Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. ЕС стоит прекратить негативную спираль и политику "новой холодной войны" в отношениях с Россией и вести взаимовыгодный диалог, включая энергетическую сферу, а если ЕС хочет, чтобы Россия оставила его в покое, "надо оставить в покое ее", заявил на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге французский депутат Николя Бей, представляющий политическую группу "Идентичность и демократия".
"Нам недостаточно производить электроэнергию по доступным ценам, нам также необходимы партнеры по обеспечению недорогим природным газом… И несмотря на то, что это многим не нравится, Россия - один из таких основных партнеров. Необходимо выйти из негативной спирали санкций и эмбарго, политики новой холодной войны, которую ведет Брюссель", - сказал он, выступая на дебатах по подготовке к саммиту Евросоюза.
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
11:34
Bloomberg: несколько крупных стран ЕС не поддерживают санкции против России
По словам евродепутата, "несмотря на различные нарушения вы взаимодействуете с Турцией, Китаем и США, но вы по иррациональной причине отказываетесь от сотрудничества с Россией". "Конечно, суверенитет наших народов, территориальная целостность не обсуждаются, но необходимо вести диалог для политического, экономического, торгового взаимовыгодного сотрудничества", - заявил он.
"Вы хотите, чтобы Россия оставила вас в покое? Оставьте в покое ее", - заключил Бей.
Выступавшая ранее с речью на заседании ЕП глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ввести против России новые санкции в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
11:32
ЕС хочет хороших отношений с Россией, заявила глава Еврокомиссии
 
В миреКиевСтрасбургДмитрий ПесковЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенРоссия
 
 
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