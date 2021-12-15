https://ria.ru/20211215/rossiya-1763825915.html

Евродепутат посоветовал "оставить Россию в покое"

Евродепутат посоветовал "оставить Россию в покое" - РИА Новости, 15.12.2021

Евродепутат посоветовал "оставить Россию в покое"

ЕС стоит прекратить негативную спираль и политику "новой холодной войны" в отношениях с Россией и вести взаимовыгодный диалог, включая энергетическую сферу, а... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:09

2021-12-15T13:09

2021-12-15T13:09

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страсбург

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урсула фон дер ляйен

россия

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. ЕС стоит прекратить негативную спираль и политику "новой холодной войны" в отношениях с Россией и вести взаимовыгодный диалог, включая энергетическую сферу, а если ЕС хочет, чтобы Россия оставила его в покое, "надо оставить в покое ее", заявил на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге французский депутат Николя Бей, представляющий политическую группу "Идентичность и демократия"."Нам недостаточно производить электроэнергию по доступным ценам, нам также необходимы партнеры по обеспечению недорогим природным газом… И несмотря на то, что это многим не нравится, Россия - один из таких основных партнеров. Необходимо выйти из негативной спирали санкций и эмбарго, политики новой холодной войны, которую ведет Брюссель", - сказал он, выступая на дебатах по подготовке к саммиту Евросоюза.По словам евродепутата, "несмотря на различные нарушения вы взаимодействуете с Турцией, Китаем и США, но вы по иррациональной причине отказываетесь от сотрудничества с Россией". "Конечно, суверенитет наших народов, территориальная целостность не обсуждаются, но необходимо вести диалог для политического, экономического, торгового взаимовыгодного сотрудничества", - заявил он."Вы хотите, чтобы Россия оставила вас в покое? Оставьте в покое ее", - заключил Бей.Выступавшая ранее с речью на заседании ЕП глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ввести против России новые санкции в случае эскалации ситуации вокруг Украины.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211215/sanktsii-1763801699.html

https://ria.ru/20211215/es-1763802207.html

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в мире, киев, страсбург, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, россия