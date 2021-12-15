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Макрон призвал найти прочное решение конфликта в Донбассе

Макрон призвал найти прочное решение конфликта в Донбассе - РИА Новости, 15.12.2021

Макрон призвал найти прочное решение конфликта в Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал найти прочное решение конфликта в Донбассе, отметив, что Париж и Берлин продолжают предпринимать усилия в этом... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T20:09

2021-12-15T20:09

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ПАРИЖ, 15 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал найти прочное решение конфликта в Донбассе, отметив, что Париж и Берлин продолжают предпринимать усилия в этом направлении в рамках нормандского формата."Нам нужно найти прочное решение конфликта в Донбассе. Германия и Франция продолжают свое посредничество в этом отношении в рамках нормандского формата", - написал Макрон на своей странице в Twitter.Запись сопровождается фото со встречи Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита "Восточное партнерство", который проходит в Брюсселе.Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

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в мире, twitter, германия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, олаф шольц, ситуация в днр и лнр, россия