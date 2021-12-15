https://ria.ru/20211215/reshenie-1763941966.html
Макрон призвал найти прочное решение конфликта в Донбассе
Макрон призвал найти прочное решение конфликта в Донбассе - РИА Новости, 15.12.2021
Макрон призвал найти прочное решение конфликта в Донбассе
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал найти прочное решение конфликта в Донбассе, отметив, что Париж и Берлин продолжают предпринимать усилия в этом... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T20:09
2021-12-15T20:09
2021-12-15T20:14
в мире
twitter
германия
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
олаф шольц
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589713453_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e4703a765b72a0322986878e7b6eca5.jpg
ПАРИЖ, 15 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал найти прочное решение конфликта в Донбассе, отметив, что Париж и Берлин продолжают предпринимать усилия в этом направлении в рамках нормандского формата."Нам нужно найти прочное решение конфликта в Донбассе. Германия и Франция продолжают свое посредничество в этом отношении в рамках нормандского формата", - написал Макрон на своей странице в Twitter.Запись сопровождается фото со встречи Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита "Восточное партнерство", который проходит в Брюсселе.Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20211215/soglasheniya-1763880727.html
германия
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589713453_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51d206b9ef1b73492845c34b2551903d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, twitter, германия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, олаф шольц, ситуация в днр и лнр, россия
20:09 15.12.2021 (обновлено: 20:14 15.12.2021)
Макрон призвал найти прочное решение конфликта в Донбассе
Президент Франции Макрон призвал найти прочное решение конфликта в Донбассе