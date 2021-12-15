https://ria.ru/20211215/qr-kod-1763833958.html

В Петербурге зарегистрировали иск об отмене QR-кодов

В Петербурге зарегистрировали иск об отмене QR-кодов - РИА Новости, 15.12.2021

В Петербурге зарегистрировали иск об отмене QR-кодов

В Санкт-Петербургский городской суд поступил коллективный иск местных жителей о признании недействующим постановления правительства города в части введения... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:44

2021-12-15T13:44

2021-12-15T13:44

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

здоровье - общество

санкт-петербургский городской суд

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербургский городской суд поступил коллективный иск местных жителей о признании недействующим постановления правительства города в части введения QR-кодов для посещения общественных мероприятий и мест, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга."Принят к производству коллективный административный иск граждан к правительству Санкт-Петербурга о признании недействующим постановления правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"… как противоречащих Конституции РФ, ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", ФЗ "О физической культуре и спорте РФ", ФЗ "О персональных данных", ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в сообщении.Отмечается, что по информации пресс-служб судов других субъектов РФ, подобные иски рассматривались или находятся в производстве в Чувашии, Архангельске, Забайкальском крае, Пензе, Свердловской области.Ранее власти перенесли введение QR-кодов для посещения ресторанов и предприятий розничной торговли в Петербурге с 1 декабря на 27 декабря. Тринадцатого декабря предприниматели попросили перенести введение QR-кодов с 27 декабря. Городские власти, по словам вице-губернатора города Бориса Пиотровского, пообещали попробовать учесть их пожелания.

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