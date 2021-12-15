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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211215/qr-kod-1763833958.html
В Петербурге зарегистрировали иск об отмене QR-кодов
В Петербурге зарегистрировали иск об отмене QR-кодов - РИА Новости, 15.12.2021
В Петербурге зарегистрировали иск об отмене QR-кодов
В Санкт-Петербургский городской суд поступил коллективный иск местных жителей о признании недействующим постановления правительства города в части введения... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:44
2021-12-15T13:44
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
здоровье - общество
санкт-петербургский городской суд
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербургский городской суд поступил коллективный иск местных жителей о признании недействующим постановления правительства города в части введения QR-кодов для посещения общественных мероприятий и мест, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга."Принят к производству коллективный административный иск граждан к правительству Санкт-Петербурга о признании недействующим постановления правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"… как противоречащих Конституции РФ, ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", ФЗ "О физической культуре и спорте РФ", ФЗ "О персональных данных", ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в сообщении.Отмечается, что по информации пресс-служб судов других субъектов РФ, подобные иски рассматривались или находятся в производстве в Чувашии, Архангельске, Забайкальском крае, Пензе, Свердловской области.Ранее власти перенесли введение QR-кодов для посещения ресторанов и предприятий розничной торговли в Петербурге с 1 декабря на 27 декабря. Тринадцатого декабря предприниматели попросили перенести введение QR-кодов с 27 декабря. Городские власти, по словам вице-губернатора города Бориса Пиотровского, пообещали попробовать учесть их пожелания.
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, санкт-петербургский городской суд, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код, борис пиотровский
13:44 15.12.2021
 
В Петербурге зарегистрировали иск об отмене QR-кодов

Суд в Петербурге зарегистрировал иск об отмене QR-кодов в общественных местах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербургский городской суд поступил коллективный иск местных жителей о признании недействующим постановления правительства города в части введения QR-кодов для посещения общественных мероприятий и мест, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
"Принят к производству коллективный административный иск граждан к правительству Санкт-Петербурга о признании недействующим постановления правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"… как противоречащих Конституции РФ, ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", ФЗ "О физической культуре и спорте РФ", ФЗ "О персональных данных", ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в сообщении.
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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Исследование показало, сколько россиян поддерживают введение QR-кодов
Отмечается, что по информации пресс-служб судов других субъектов РФ, подобные иски рассматривались или находятся в производстве в Чувашии, Архангельске, Забайкальском крае, Пензе, Свердловской области.
Ранее власти перенесли введение QR-кодов для посещения ресторанов и предприятий розничной торговли в Петербурге с 1 декабря на 27 декабря. Тринадцатого декабря предприниматели попросили перенести введение QR-кодов с 27 декабря. Городские власти, по словам вице-губернатора города Бориса Пиотровского, пообещали попробовать учесть их пожелания.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
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