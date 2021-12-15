https://ria.ru/20211215/putin-1763837599.html

Путин поговорил с девочкой, чью мечту помог исполнить

Путин поговорил с девочкой, чью мечту помог исполнить - РИА Новости, 15.12.2021

Путин поговорил с девочкой, чью мечту помог исполнить

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону со школьницей Татьяной Троценко, которой ранее помог посетить балет "Лебединое озеро" в Мариинском театре, РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:58

2021-12-15T13:58

2021-12-15T21:31

общество

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался по телефону со школьницей Татьяной Троценко, которой ранее помог посетить балет "Лебединое озеро" в Мариинском театре, и предложил ей приехать в Москву, чтобы посмотреть ледовое шоу на эту же тему.Глава государства на международном форуме #МЫВМЕСТЕ принял участие в акции "Елка желаний". Путин выбрал три шарика с мечтами детей, которые он готов осуществить. Среди участников была и 13-летняя Татьяна из Ставропольского края. Как сообщило правительство региона, на балете школьница побывала во вторник."Как твой поход в театр? Ты не только смотрела спектакль, тебе еще и экскурсию сделали по театру, да?" — спросил у нее президент.Он отметил, что это очень интересно: посмотреть на современные технологии на новой сцене театра.Глава государства рассказал Тане, что она и ее мама смотрели спектакль из особой ложи, которая раньше называлась великокняжеской и считалась местом для царской семьи. Путин также спросил у девочки про ее увлечение танцами."Если вы сейчас с мамой посоветуетесь и решите, что это вас устраивает и вам это интересно, у меня есть еще одно предложение… Если есть желание и время, то можно организовать вашу поездку в Москву для того, чтобы вы посмотрели фигурное катание тоже на тему "Лебединого озера", — сказал президент.Он также пообщался с мамой девочки, предложив им по дороге домой из Санкт-Петербурга сделать остановку в столице, а затем снова попросил передать трубку Тане, поздравив с наступающим Новым годом."Хочу пожелать тебе здоровья в новом году, хорошего настроения и всего самого доброго. Я тебя обнимаю. Всего хорошего. Хорошей поездки в Москву", — добавил Путин.Сама Таня сообщила главе государства по телефону, что побывала за кулисами Мариинского театра, видела старую и новую сцену, а также оркестровую яму и ей все очень понравилось. Кроме того, она вместе с мамой посетила Эрмитаж, где им провели экскурсию. Таня также рассказала, что занималась русскими народными танцами, сдала экзамены на отлично и интерес к этому виду искусства у нее сохраняется. Она поблагодарила президента за приглашение в Москву.Мама девочки Любовь Ивановна, в свою очередь, отметила, что в семье их визит в Мариинский театр считают чудом и знаком, что все будет хорошо. По ее словам, перед этим Таня проходила химиотерапию и ожидание поездки делало ее счастливой."Огромное вам спасибо. Для любой мамы важно видеть блеск в глазах своего ребенка, и я это видела на протяжении последних десяти дней. Потому что эти эмоции... они были просто непередаваемыми", — поделилась Любовь Ивановна.Мама Тани отметила, что они очень рады получить приглашение в Москву на ледовое шоу, но попросила, если это возможно, приехать в столицу всей семьей, с мужем и со всеми детьми. Президент заверил ее в том, что все получится.По информации властей, Татьяна — старший ребенок в многодетной семье, в январе этого года у нее диагностировали тяжелое заболевание, она проходит лечение в Санкт-Петербурге. Девочка окончила хореографическую школу, поступила в музыкальную, увлекается балетом.

https://ria.ru/20211202/korova-1761747929.html

https://ria.ru/20210203/mechta-1595907923.html

https://ria.ru/20211115/aktsiya-1759173981.html

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Президент поговорил со школьницей, чью мечту помог исполнить Президент пообщался по телефону со школьницей со Ставрополья, чьё желание он вчера исполнил. Таня Троценко побывала в Мариинском театре на балете «Лебединое озеро». Спектакль она смотрела из особой ложи бельэтажа. Затем ей провели экскурсию по историческому и новому зданиям Мариинки. 2021-12-15T13:58 true PT0M56S

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