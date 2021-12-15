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КНР становится центром по производству "Спутника V", заявил Путин
КНР становится центром по производству "Спутника V", заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2021
КНР становится центром по производству "Спутника V", заявил Путин
Китай становится международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:38
2021-12-15T11:38
2021-12-15T11:38
экономика
китай
владимир путин
си цзиньпин
вакцина "спутник v"
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Китай становится международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", заявил президент России Владимир Путин."Китай становится международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". Подписаны контракты на выпуск более 150 миллионов доз вакцины с шестью китайскими производителями", - сказал Путин в ходе видеосаммита с председателем КНР Си Цзиньпином.
https://radiosputnik.ria.ru/20211214/omikron-1763665832.html
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экономика, китай, владимир путин, си цзиньпин, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
КНР становится центром по производству "Спутника V", заявил Путин
Президент Путин заявил, что Китай становится центром по производству "Спутника V"