https://ria.ru/20211215/putin-1763803572.html

КНР становится центром по производству "Спутника V", заявил Путин

КНР становится центром по производству "Спутника V", заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2021

КНР становится центром по производству "Спутника V", заявил Путин

Китай становится международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:38

2021-12-15T11:38

2021-12-15T11:38

экономика

китай

владимир путин

си цзиньпин

вакцина "спутник v"

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Китай становится международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", заявил президент России Владимир Путин."Китай становится международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". Подписаны контракты на выпуск более 150 миллионов доз вакцины с шестью китайскими производителями", - сказал Путин в ходе видеосаммита с председателем КНР Си Цзиньпином.

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/omikron-1763665832.html

китай

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экономика, китай, владимир путин, си цзиньпин, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"