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В Москве повысился спрос на "новогодние профессии"

В Москве повысился спрос на "новогодние профессии" - РИА Новости, 15.12.2021

В Москве повысился спрос на "новогодние профессии"

Повышенный спрос на "новогодние профессии" - аниматоров, официантов, организаторов праздников - появился в Москве в декабре, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:52

2021-12-15T12:52

2021-12-15T13:17

общество

москва

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навигатор абитуриента

кем стать

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Повышенный спрос на "новогодние профессии" - аниматоров, официантов, организаторов праздников - появился в Москве в декабре, сообщается в Telegram-канале социального комплекса Москвы."В Москве работодатели ищут "новогодних" специалистов. Новогодние праздники - отличная возможность дополнительно заработать. В службе занятости "Моя работа" рассказали, на какие вакансии появился повышенный спрос в декабре. В это время востребованы: ивент-менеджеры, официанты, повара, декораторы, помощники организаторов праздников, фотографы и артисты", - говорится в сообщении.Самой "новогодней" профессией остается Дед Мороз и Снегурочка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, новый год, навигатор абитуриента, кем стать