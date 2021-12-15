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Прокуратура назвала предварительную причину пожара в Приамурье
Прокуратура назвала предварительную причину пожара в Приамурье - РИА Новости, 15.12.2021
Прокуратура назвала предварительную причину пожара в Приамурье
Пожар в частном деревянном доме в городе Шимановск в Амурской области, где погибли четыре человека, в том числе двое детей, предварительно, произошел из-за... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T06:53
2021-12-15T06:53
2021-12-15T06:53
происшествия
шимановск
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 дек – РИА Новости. Пожар в частном деревянном доме в городе Шимановск в Амурской области, где погибли четыре человека, в том числе двое детей, предварительно, произошел из-за неисправной электропроводки, сообщает прокуратура Амурской области.Как уточняет надзорное ведомство, во время пожара погибла женщина 1992 года рождения, ее гражданский муж 1979 года рождения и двое детей женщины – дочь 11 лет и годовалый сын. Одиннадцатилетнему брату погибшей женщины удалось выбраться из горящего дома, сейчас он находится в больнице."Семья является благополучной, на профилактических учетах в специализированных органах не состояла. Предполагаемая причина возгорания – неисправность электропроводки", - сообщает прокуратура Амурской области.Как сообщало СУСК РФ по Амурской области, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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происшествия, шимановск, амурская область, россия
Прокуратура назвала предварительную причину пожара в Приамурье
Прокуратура назвала предварительную причину пожара в Приамурье, где погибли двое детей