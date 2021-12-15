https://ria.ru/20211215/prichina-1763770206.html

Прокуратура назвала предварительную причину пожара в Приамурье

Прокуратура назвала предварительную причину пожара в Приамурье - РИА Новости, 15.12.2021

Прокуратура назвала предварительную причину пожара в Приамурье

Пожар в частном деревянном доме в городе Шимановск в Амурской области, где погибли четыре человека, в том числе двое детей, предварительно, произошел из-за... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T06:53

2021-12-15T06:53

2021-12-15T06:53

происшествия

шимановск

амурская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960048_0:483:2782:2048_1920x0_80_0_0_09510bdd66e5249a37570d89eff52d33.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 дек – РИА Новости. Пожар в частном деревянном доме в городе Шимановск в Амурской области, где погибли четыре человека, в том числе двое детей, предварительно, произошел из-за неисправной электропроводки, сообщает прокуратура Амурской области.Как уточняет надзорное ведомство, во время пожара погибла женщина 1992 года рождения, ее гражданский муж 1979 года рождения и двое детей женщины – дочь 11 лет и годовалый сын. Одиннадцатилетнему брату погибшей женщины удалось выбраться из горящего дома, сейчас он находится в больнице."Семья является благополучной, на профилактических учетах в специализированных органах не состояла. Предполагаемая причина возгорания – неисправность электропроводки", - сообщает прокуратура Амурской области.Как сообщало СУСК РФ по Амурской области, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

https://ria.ru/20211215/pozhar-1763768853.html

шимановск

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шимановск, амурская область, россия