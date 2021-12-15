https://ria.ru/20211215/prazdnik-1763904344.html

Тверская область организует праздник для выпускников "Под парусом Петра"

Тверская область организует праздник для выпускников "Под парусом Петра" - РИА Новости, 15.12.2021

Тверская область организует праздник для выпускников "Под парусом Петра"

Тверская область планирует провести праздник для выпускников "Под парусом Петра" по аналогии с фестивалем "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:27

2021-12-15T17:27

2021-12-15T17:27

тверская область

общество

санкт-петербург

вышний волочек

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. Тверская область планирует провести праздник для выпускников "Под парусом Петра" по аналогии с фестивалем "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор области Игорь Руденя.С предложением организовать такое мероприятие к главе региона обратился юный журналист из Вышнего Волочка на пресс-конференции в среду."Очень хорошее предложение. С большим удовольствием сделаем такой праздник у себя, постараемся соответствовать масштабам, чтобы у наших ребят остались самые лучшие воспоминания", – сказал в ответ глава региона.

https://ria.ru/20211119/sotspodderzhka-1759779548.html

санкт-петербург

вышний волочек

тверская область

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общество, санкт-петербург, вышний волочек, тверская область, игорь руденя