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Тверская область организует праздник для выпускников "Под парусом Петра"
Тверская область организует праздник для выпускников "Под парусом Петра" - РИА Новости, 15.12.2021
Тверская область организует праздник для выпускников "Под парусом Петра"
Тверская область планирует провести праздник для выпускников "Под парусом Петра" по аналогии с фестивалем "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:27
2021-12-15T17:27
2021-12-15T17:27
тверская область
общество
санкт-петербург
вышний волочек
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. Тверская область планирует провести праздник для выпускников "Под парусом Петра" по аналогии с фестивалем "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор области Игорь Руденя.С предложением организовать такое мероприятие к главе региона обратился юный журналист из Вышнего Волочка на пресс-конференции в среду."Очень хорошее предложение. С большим удовольствием сделаем такой праздник у себя, постараемся соответствовать масштабам, чтобы у наших ребят остались самые лучшие воспоминания", – сказал в ответ глава региона.
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общество, санкт-петербург, вышний волочек, тверская область, игорь руденя