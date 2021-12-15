https://ria.ru/20211215/peregovory-1763836734.html

Россию на переговорах с США по гарантиям безопасности представит Рябков

Россию на переговорах с США по гарантиям безопасности представит Рябков - РИА Новости, 15.12.2021

Россию на переговорах с США по гарантиям безопасности представит Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков будет представлять Россию на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:54

2021-12-15T13:54

2021-12-15T13:54

политика

сша

сергей рябков

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков будет представлять Россию на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков."У нас вопросами стратегического диалога с США занимается замминистра иностранных дел Рябков, очевидно, он и будет продолжать обсуждать с американцами эту тему", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20211214/peregovory-1763709881.html

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политика, сша, сергей рябков, юрий ушаков, россия