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Россию на переговорах с США по гарантиям безопасности представит Рябков
Россию на переговорах с США по гарантиям безопасности представит Рябков - РИА Новости, 15.12.2021
Россию на переговорах с США по гарантиям безопасности представит Рябков
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков будет представлять Россию на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:54
2021-12-15T13:54
2021-12-15T13:54
политика
сша
сергей рябков
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков будет представлять Россию на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков."У нас вопросами стратегического диалога с США занимается замминистра иностранных дел Рябков, очевидно, он и будет продолжать обсуждать с американцами эту тему", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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политика, сша, сергей рябков, юрий ушаков, россия
Россию на переговорах с США по гарантиям безопасности представит Рябков
Замглавы МИД Рябков представит Россию на переговорах с США по гарантиям безопасности