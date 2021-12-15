https://ria.ru/20211215/peregovory-1763808035.html
Путин и Си Цзиньпин провели онлайн-переговоры
Путин и Си Цзиньпин провели онлайн-переговоры - РИА Новости, 15.12.2021
Путин и Си Цзиньпин провели онлайн-переговоры
Владимир Путин и Си Цзиньпин пообщались по видеосвязи. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:51
2021-12-15T11:51
2021-12-15T12:38
китай
москва
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Путин и Си Цзиньпин пообщались по видеосвязи. Разговор длился полтора часа. В открытой части беседы лидеры России и Китая обсудили двусторонний диалог и вскользь коснулись международной повестки.Глава КНР, в свою очередь, поблагодарил российского президента за противостояние попыткам вбить клин между Москвой и Пекином, а также отметил увеличение числа совместных проектов и рост товарооборота."В январе — ноябре этого года товарооборот увеличился на 31%, до 123 миллиардов долларов. Уже побиты рекордные показатели допандемийного 2019 года. В недалекой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в 200 миллиардов", — согласился Путин.Кроме того, он назвал Китай международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт": подписаны контракты на выпуск более 150 миллионов доз вакцины с шестью китайскими производителями.Стороны выразили надежду на личную встречу в феврале и совместное участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Российский президент сказал, что не сомневается, что спортивные мероприятия будут организованы на самом высоком уровне.После вступительных слов переговоры продолжились в закрытом режиме.Предыдущий саммит также прошел онлайн. Он состоялся 28 июня и был приурочен к 20-й годовщине подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
https://ria.ru/20211211/zakharova-1763283902.html
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китай, москва, владимир путин, си цзиньпин, россия
11:51 15.12.2021 (обновлено: 12:38 15.12.2021)
Путин и Си Цзиньпин провели онлайн-переговоры
Владимир Путин и Си Цзиньпин провели онлайн-переговоры
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Путин
и Си Цзиньпин
пообщались по видеосвязи.
Разговор длился полтора часа. В открытой части беседы лидеры России
и Китая
обсудили двусторонний диалог и вскользь коснулись международной повестки.
"Рад возможности выйти с вами на прямую линию связи. <...> Считаю (наши. — Прим. ред.) отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в двадцать первом веке", — сказал Путин в начале встречи.
Глава КНР, в свою очередь, поблагодарил российского президента за противостояние попыткам вбить клин между Москвой и Пекином, а также отметил увеличение числа совместных проектов и рост товарооборота.
"В январе — ноябре этого года товарооборот увеличился на 31%, до 123 миллиардов долларов. Уже побиты рекордные показатели допандемийного 2019 года. В недалекой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в 200 миллиардов", — согласился Путин.
Кроме того, он назвал Китай международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт": подписаны контракты на выпуск более 150 миллионов доз вакцины с шестью китайскими производителями.
Стороны выразили надежду на личную встречу в феврале и совместное участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Российский президент сказал, что не сомневается, что спортивные мероприятия будут организованы на самом высоком уровне.
После вступительных слов переговоры продолжились в закрытом режиме.
Предыдущий саммит также прошел онлайн. Он состоялся 28 июня и был приурочен к 20-й годовщине подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.