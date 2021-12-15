https://ria.ru/20211215/peregovory-1763808035.html

Путин и Си Цзиньпин провели онлайн-переговоры

Путин и Си Цзиньпин провели онлайн-переговоры - РИА Новости, 15.12.2021

Путин и Си Цзиньпин провели онлайн-переговоры

Владимир Путин и Си Цзиньпин пообщались по видеосвязи. РИА Новости, 15.12.2021

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китай

москва

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си цзиньпин

россия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Путин и Си Цзиньпин пообщались по видеосвязи. Разговор длился полтора часа. В открытой части беседы лидеры России и Китая обсудили двусторонний диалог и вскользь коснулись международной повестки.Глава КНР, в свою очередь, поблагодарил российского президента за противостояние попыткам вбить клин между Москвой и Пекином, а также отметил увеличение числа совместных проектов и рост товарооборота."В январе — ноябре этого года товарооборот увеличился на 31%, до 123 миллиардов долларов. Уже побиты рекордные показатели допандемийного 2019 года. В недалекой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в 200 миллиардов", — согласился Путин.Кроме того, он назвал Китай международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт": подписаны контракты на выпуск более 150 миллионов доз вакцины с шестью китайскими производителями.Стороны выразили надежду на личную встречу в феврале и совместное участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Российский президент сказал, что не сомневается, что спортивные мероприятия будут организованы на самом высоком уровне.После вступительных слов переговоры продолжились в закрытом режиме.Предыдущий саммит также прошел онлайн. Он состоялся 28 июня и был приурочен к 20-й годовщине подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

https://ria.ru/20211211/zakharova-1763283902.html

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китай

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китай, москва, владимир путин, си цзиньпин, россия