Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии
Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2024 года
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2024 года.
Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014–2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей.
13 декабря, 15:12В РоссииВ России упростили получение страховой пенсии
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже — за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии.
Также она положена мужчинам 1953–1966 годов рождения и женщинам 1957–1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
10 декабря, 17:36Стало известно, кто получит двойную пенсию перед Новым годом