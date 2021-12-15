https://ria.ru/20211215/pensiya-1763829449.html

Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии - РИА Новости, 15.12.2021

Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2024 года. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:26

2021-12-15T13:26

2021-12-15T13:26

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2024 года.Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014–2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей.Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже — за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии.Также она положена мужчинам 1953–1966 годов рождения и женщинам 1957–1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/pensiya-1763481285.html

https://ria.ru/20211210/pensiya-1763180113.html

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общество, пенсионный фонд рф, совет федерации рф, россия