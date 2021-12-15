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Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии
Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии - РИА Новости, 15.12.2021
Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2024 года. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:26
2021-12-15T13:26
общество
пенсионный фонд рф
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2024 года.Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014–2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей.Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже — за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии.Также она положена мужчинам 1953–1966 годов рождения и женщинам 1957–1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
https://radiosputnik.ria.ru/20211213/pensiya-1763481285.html
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общество, пенсионный фонд рф, совет федерации рф, россия
13:26 15.12.2021
 
Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2024 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2024 года.
Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014–2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей.
Отделение пенсионного фонда в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 15:12В России
В России упростили получение страховой пенсии
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже — за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии.
Также она положена мужчинам 1953–1966 годов рождения и женщинам 1957–1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
Терминал в отделении ПФР - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 17:36
Стало известно, кто получит двойную пенсию перед Новым годом
 
ОбществоПенсионный фонд РФСовет Федерации РФРоссия
 
 
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