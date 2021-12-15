https://ria.ru/20211215/otstavka-1763763001.html

Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке

Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке - РИА Новости, 15.12.2021

Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что его увольнение было инспирировано олигархом Игорем Коломойским. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T01:13

2021-12-15T01:13

2021-12-15T01:13

в мире

владимир зеленский

игорь коломойский

дмитрий гордон

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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что его увольнение было инспирировано олигархом Игорем Коломойским.Президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана с должности главы своего офиса в феврале 2020 года."Пятьдесят процентов увольнения кабмина, генерального прокурора, меня, в первую очередь меня - это заслуга Игоря Валерьевича Коломойского", - сказал Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube.Коломойский в ходе президентской избирательной кампании поддерживал Зеленского. Кроме того, Зеленский до президентства сотрудничал с телеканалом Коломойского "1+1".

https://ria.ru/20211004/sanktsii-1753056391.html

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2021

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в мире, владимир зеленский, игорь коломойский, дмитрий гордон