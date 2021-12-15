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Путин назвал отношения России и Китая образцом в XXI веке
Путин назвал отношения России и Китая образцом в XXI веке - РИА Новости, 15.12.2021
Путин назвал отношения России и Китая образцом в XXI веке
Связи России и Китая можно считать настоящим образцом межгосударственных отношений в XXI веке, считает Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:23
2021-12-15T14:46
китай
россия
в мире
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Связи России и Китая можно считать настоящим образцом межгосударственных отношений в XXI веке, считает Владимир Путин.Этими словами российский президент начал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли по видеосвязи. Путин отметил, что рад возможности пообщаться и обсудить состояние стратегического партнерства."Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в двадцать первом веке", — сказал он.Путин отметил, что рассчитывает встретиться с Си очно в феврале в Пекине."Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр", — добавил глава государства, поблагодарив за приглашение.Ранее в МИД Китая заявили, что саммит укрепит взаимное доверие между Пекином и Москвой и "внесет стабильность и позитивную энергию в хаотичную международную обстановку".Предыдущая встреча политиков также прошла онлайн. Она состоялась 28 июня и была приурочена к 20-й годовщине подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
https://ria.ru/20211211/zakharova-1763283902.html
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Путин назвал отношения между РФ и Китаем образцом межгосударственного сотрудничества
Путин назвал отношения между РФ и Китаем образцом межгосударственного сотрудничества
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китай, россия, в мире, владимир путин, си цзиньпин
11:23 15.12.2021 (обновлено: 14:46 15.12.2021)
 
Путин назвал отношения России и Китая образцом в XXI веке

Президент Путин назвал отношения России и Китая настоящим образцом в XXI веке

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Связи России и Китая можно считать настоящим образцом межгосударственных отношений в XXI веке, считает Владимир Путин.
Этими словами российский президент начал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли по видеосвязи. Путин отметил, что рад возможности пообщаться и обсудить состояние стратегического партнерства.
"Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в двадцать первом веке", — сказал он.
Путин отметил, что рассчитывает встретиться с Си очно в феврале в Пекине.
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"Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр", — добавил глава государства, поблагодарив за приглашение.
Ранее в МИД Китая заявили, что саммит укрепит взаимное доверие между Пекином и Москвой и "внесет стабильность и позитивную энергию в хаотичную международную обстановку".
Предыдущая встреча политиков также прошла онлайн. Она состоялась 28 июня и была приурочена к 20-й годовщине подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
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КитайРоссияВ миреВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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