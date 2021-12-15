https://ria.ru/20211215/otnosheniya-1763800169.html

Путин назвал отношения России и Китая образцом в XXI веке

Путин назвал отношения России и Китая образцом в XXI веке - РИА Новости, 15.12.2021

Путин назвал отношения России и Китая образцом в XXI веке

Связи России и Китая можно считать настоящим образцом межгосударственных отношений в XXI веке, считает Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:23

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китай

россия

в мире

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Связи России и Китая можно считать настоящим образцом межгосударственных отношений в XXI веке, считает Владимир Путин.Этими словами российский президент начал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли по видеосвязи. Путин отметил, что рад возможности пообщаться и обсудить состояние стратегического партнерства."Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в двадцать первом веке", — сказал он.Путин отметил, что рассчитывает встретиться с Си очно в феврале в Пекине."Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр", — добавил глава государства, поблагодарив за приглашение.Ранее в МИД Китая заявили, что саммит укрепит взаимное доверие между Пекином и Москвой и "внесет стабильность и позитивную энергию в хаотичную международную обстановку".Предыдущая встреча политиков также прошла онлайн. Она состоялась 28 июня и была приурочена к 20-й годовщине подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

https://ria.ru/20211211/zakharova-1763283902.html

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Путин назвал отношения между РФ и Китаем образцом межгосударственного сотрудничества Путин назвал отношения между РФ и Китаем образцом межгосударственного сотрудничества 2021-12-15T11:23 true PT1M15S

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китай, россия, в мире, владимир путин, си цзиньпин