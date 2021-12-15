https://ria.ru/20211215/opasnost-1763767375.html

Почему спреи от насморка смертельно опасны

Раскрыта опасность популярных спреев - РИА Новости, 15.12.2021

Почему спреи от насморка смертельно опасны

Популярные сосудосуживающие препараты, используемые при насморке, вызывают зависимость и проблемы с сердцем. Соответствующую информацию распространила испанская РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T04:15

2021-12-15T04:15

2021-12-15T04:15

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Популярные сосудосуживающие препараты, используемые при насморке, вызывают зависимость и проблемы с сердцем. Соответствующую информацию распространила испанская газета El Confidencial.Издание приводит слова отоларинголога Клинической больницы Сантьяго-де-Компостела и члена Испанского общества отоларингологии и хирургии области головы и шеи Кристиана Кальво, рассказавшего о механизме возникновения зависимости."В первые дни препарат работает отлично, слизистая носа суживается, освобождая пространство и позволяя лучше дышать. Однако вскоре он вызывает синдром отдачи. Другими словами, когда эффект препарата ослабевает, слизистая отекает еще больше. Поэтому лекарство нужно использовать повторно. Так возникает порочный круг", - отметил специалист.Кроме того, как утверждается, злоупотребление подобными веществами может вызвать повышение давления, перфорацию носовой перегородки, инсульт, а также спровоцировать риски для сердечно-сосудистой системы.Избавиться от зависимости от назальных аэрозолей, как отмечает Кальво, поможет лишь сила воли.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что обезболивающие препараты вызывают гипертонию, инфаркты и инсульты, а иногда ухудшают течение сердечно-сосудистых заболеваний.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211123/aspirin-1760384332.html

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в мире, испания, весь мир, насморк