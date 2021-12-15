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В Марокко подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Марокко подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 15.12.2021
В Марокко подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом
Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Марокко, сообщило в среду информационное агентство MAP со ссылкой на министерство... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:49
2021-12-15T16:49
2021-12-15T17:45
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омикрон-штамм коронавируса
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КАИР, 15 дек - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Марокко, сообщило в среду информационное агентство MAP со ссылкой на министерство здравоохранения королевства."Министерство здравоохранения объявило о регистрации первого подтвержденного случая заражения мутировавшим штаммом коронавируса "омикрон" у жительницы Касабланки", - отметило агентство. По данным минздрава, женщина находится в одной из городских больниц, ее состояние "стабильное и не вызывает опасений".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, юар, марокко, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
16:49 15.12.2021 (обновлено: 17:45 15.12.2021)
В Марокко подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом
Минздрав Марокко подтвердил первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса