13:08 15.12.2021 (обновлено: 14:15 15.12.2021)
Омикрон-штамм размножается в 70 раз быстрее, чем "дельта", выяснили ученые
Исследование: омикрон-штамм размножается в бронхах в 70 раз быстрее, чем "дельта"
ПЕКИН, 15 дек — РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем "дельта" и изначальный вирус SARS-CoV-2, говорится в исследовании ученых медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed).
"(Эта информация. — Прим. ред.) может объяснить, почему "омикрон" может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты", — говорится в заявлении HKUMed, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Проведенное исследование показало, что при "омикроне" инфекция в легких значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2, и это, по мнению специалистов, может быть индикатором более низкой степени тяжести заболевания.
Омикрон-штамм SARS-CoV-2
Новый штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, он развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
Сейчас во многих странах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии, но ученые допускают, что ему на смену придет B.1.1.529 — этот вариант уже выявили в 63 странах. При этом, по предварительным данным, "омикрон" может снижать эффективность вакцин, но менее опасен, чем "дельта".