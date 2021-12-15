https://ria.ru/20211215/omikron-shtamm-1763825724.html

Омикрон-штамм размножается в 70 раз быстрее, чем "дельта", выяснили ученые

Омикрон-штамм размножается в 70 раз быстрее, чем "дельта", выяснили ученые - РИА Новости, 15.12.2021

Омикрон-штамм размножается в 70 раз быстрее, чем "дельта", выяснили ученые

Штамм коронавируса "омикрон" в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем "дельта" и изначальный вирус SARS-CoV-2, говорится в... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:08

2021-12-15T13:08

2021-12-15T14:15

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ПЕКИН, 15 дек — РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем "дельта" и изначальный вирус SARS-CoV-2, говорится в исследовании ученых медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed)."(Эта информация. — Прим. ред.) может объяснить, почему "омикрон" может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты", — говорится в заявлении HKUMed, поступившем в распоряжение РИА Новости.Проведенное исследование показало, что при "омикроне" инфекция в легких значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2, и это, по мнению специалистов, может быть индикатором более низкой степени тяжести заболевания.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Новый штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, он развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Сейчас во многих странах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии, но ученые допускают, что ему на смену придет B.1.1.529 — этот вариант уже выявили в 63 странах. При этом, по предварительным данным, "омикрон" может снижать эффективность вакцин, но менее опасен, чем "дельта".

https://ria.ru/20211215/koronavirus-1763779653.html

https://ria.ru/20211214/sputnik-1763653930.html

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