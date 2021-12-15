https://ria.ru/20211215/omikron-1763892606.html

У "омикрона" нашли два уникальных симптома

Названы два необычных симптома омикрон-штамма - РИА Новости, 15.12.2021

У "омикрона" нашли два уникальных симптома

Данные из Южно-Африканской Республики, где "омикрон" успел стать доминирующим штаммом, подтверждают, что он вызывает два неожиданных симптома, пишет The... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:49

2021-12-15T16:49

2021-12-15T19:23

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Данные из Южно-Африканской Республики, где "омикрон" успел стать доминирующим штаммом, подтверждают, что он вызывает два неожиданных симптома, пишет The Telegraph.Доктор Райан Ноах — исполнительный директор Discovery Health, крупнейшего частного страховщика здоровья в ЮАР, — заявил, что у пациентов, зараженных "омикроном", наблюдаются боли в пояснице и першение в горле. При этом они на 23% реже попадают в больницы по сравнению с теми, у кого выявили дельта-штамм. К таким выводам пришли после анализа примерно 78 тысяч случаев.Хотя чаще всего заболевание протекает в легкой форме, это не означает, что новый вариант коронавируса менее опасен. "Несколько уровней иммунитета, приобретенного как в результате инфекции, так и вакцинации, вероятно, сыграли значительную роль в изменении тяжести заболевания", — подытоживается в материале."Омикрон"Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.

https://ria.ru/20211215/koronavirus-1763849006.html

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индия, ботсвана, юар, александр гинцбург, коронавирус covid-19