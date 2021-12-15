У "омикрона" нашли два уникальных симптома

16:49 15.12.2021 (обновлено: 19:23 15.12.2021)
Названы два необычных симптома омикрон-штамма
The Telegraph: больные с "омикроном" сталкиваются с двумя неожиданными симптомами
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Данные из Южно-Африканской Республики, где "омикрон" успел стать доминирующим штаммом, подтверждают, что он вызывает два неожиданных симптома, пишет The Telegraph.
Доктор Райан Ноах — исполнительный директор Discovery Health, крупнейшего частного страховщика здоровья в ЮАР, — заявил, что у пациентов, зараженных "омикроном", наблюдаются боли в пояснице и першение в горле. При этом они на 23% реже попадают в больницы по сравнению с теми, у кого выявили дельта-штамм. К таким выводам пришли после анализа примерно 78 тысяч случаев.
Хотя чаще всего заболевание протекает в легкой форме, это не означает, что новый вариант коронавируса менее опасен. "Несколько уровней иммунитета, приобретенного как в результате инфекции, так и вакцинации, вероятно, сыграли значительную роль в изменении тяжести заболевания", — подытоживается в материале.
"Омикрон"
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.