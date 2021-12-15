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В Кении выявили первые три случая заражения омикрон-штаммом
В Кении выявили первые три случая заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 15.12.2021
В Кении выявили первые три случая заражения омикрон-штаммом
Первые три случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Кении у туристов из ЮАР, сообщил министр здравоохранения страны Мутахи Кагве. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:50
2021-12-15T14:50
2021-12-15T14:50
распространение коронавируса
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кения
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Первые три случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Кении у туристов из ЮАР, сообщил министр здравоохранения страны Мутахи Кагве."Мы обнаружили штамм "омикрон" у туристов, которые ехали через Кению. У нас как минимум три случая", - сказал Кагве в ходе пресс-конференции. Трансляцию вели местные телеканалы.Он сообщил, что штамм "омикрон" был выявлен у туристов, прибывших из ЮАР, и отметил, что заболевшие, среди которых один гражданин ЮАР и два кенийца, находятся в карантине.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, кения, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Кении выявили первые три случая заражения омикрон-штаммом
В Кении выявили первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса