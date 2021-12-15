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Число заразившихся омикрон-штаммом в Индии выросло до 61

Число заразившихся омикрон-штаммом в Индии выросло до 61 - РИА Новости, 15.12.2021

Число заразившихся омикрон-штаммом в Индии выросло до 61

Число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в Индии за минувшие сутки выросло более чем на 20 человек и достигло 61, сообщили власти штатов страны. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T08:33

2021-12-15T08:33

2021-12-15T08:33

распространение коронавируса

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дели

керала

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 дек – РИА Новости. Число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в Индии за минувшие сутки выросло более чем на 20 человек и достигло 61, сообщили власти штатов страны.Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство.Согласно сообщениям минздравов индийских штатов, 28 случаев заболевания были выявлены в штате Махараштра, 17 - в Раджастхане, шесть – в Дели, четыре – в Гуджарате, три – в Карнатаке и по одному в штатах Керала, Андхра-Прадеш и Чандигарх. Как отмечают минздравы штатов, большинство заболевших приехали из-за рубежа или контактировали с такими людьми. Состояние здоровья всех заболевших оценивается как легкой степени тяжести.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,7 миллиона, выздоровели более 34,1 миллиона, умерли более 476 тысяч.

чандигарх

индия

дели

керала

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в мире, чандигарх, индия, дели, керала, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса