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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211215/omikron-1763773436.html
В Руанде выявили первые шесть случаев "омикрона"
В Руанде выявили первые шесть случаев "омикрона" - РИА Новости, 15.12.2021
В Руанде выявили первые шесть случаев "омикрона"
Первые шесть случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Руанде, заявил минздрав страны. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T08:18
2021-12-15T08:18
распространение коронавируса
в мире
юар
руанда
воз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Первые шесть случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Руанде, заявил минздрав страны."Министерство здравоохранения подтвердило шесть случаев заражения штаммом "омикрон" в Руанде с помощью геномного секвенирования образцов, взятых у лиц, приезжающих в страну, и контактировавших с ними людей", - говорится в заявлении ведомства.Минздрав подчеркнул необходимость вакцинации всех жителей страны старше 12 лет, а также получения бустерной дозы вакцины, в частности, для людей в группе повышенного риска.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211214/omikron-1763745681.html
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в мире, юар, руанда, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
08:18 15.12.2021
 
В Руанде выявили первые шесть случаев "омикрона"

В Руанде выявили первые шесть случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Первые шесть случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Руанде, заявил минздрав страны.
"Министерство здравоохранения подтвердило шесть случаев заражения штаммом "омикрон" в Руанде с помощью геномного секвенирования образцов, взятых у лиц, приезжающих в страну, и контактировавших с ними людей", - говорится в заявлении ведомства.
Минздрав подчеркнул необходимость вакцинации всех жителей страны старше 12 лет, а также получения бустерной дозы вакцины, в частности, для людей в группе повышенного риска.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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Распространение коронавирусаВ миреЮАРРуандаВОЗКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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