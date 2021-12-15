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В Руанде выявили первые шесть случаев "омикрона"
В Руанде выявили первые шесть случаев "омикрона" - РИА Новости, 15.12.2021
В Руанде выявили первые шесть случаев "омикрона"
Первые шесть случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Руанде, заявил минздрав страны. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T08:18
2021-12-15T08:18
2021-12-15T08:18
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Первые шесть случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Руанде, заявил минздрав страны."Министерство здравоохранения подтвердило шесть случаев заражения штаммом "омикрон" в Руанде с помощью геномного секвенирования образцов, взятых у лиц, приезжающих в страну, и контактировавших с ними людей", - говорится в заявлении ведомства.Минздрав подчеркнул необходимость вакцинации всех жителей страны старше 12 лет, а также получения бустерной дозы вакцины, в частности, для людей в группе повышенного риска.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211214/omikron-1763745681.html
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в мире, юар, руанда, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Руанде выявили первые шесть случаев "омикрона"
В Руанде выявили первые шесть случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса