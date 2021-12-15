https://ria.ru/20211215/navalnyy-1763772611.html

Запад ищет замену Навальному, заявил Нарышкин

Запад ищет замену Навальному, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.12.2021

Запад ищет замену Навальному, заявил Нарышкин

Разведки США и стран ЕС признают, что интерес населения России к блогеру Алексею Навальному неуклонно снижается, и Запад уже ищет ему замену в качестве эмблемы... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T08:07

2021-12-15T08:07

2021-12-15T08:07

в мире

сша

франция

сергей нарышкин

следственный комитет россии (ск рф)

алексей навальный

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ив роше

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Разведки США и стран ЕС признают, что интерес населения России к блогеру Алексею Навальному неуклонно снижается, и Запад уже ищет ему замену в качестве эмблемы российского протестного движения, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Сегодня в разведсообществе США и стран ЕС вынуждены признавать, что интерес населения к "берлинскому пациенту" неуклонно снижается. Скажу больше – ему уже ищут замену в качестве эмблемы российского протеста", - сказал Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.Навальный в 2021 году оказался в колонии после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20211208/navalnyy-1762825990.html

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