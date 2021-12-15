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Страны НАТО наращивают поставки вооружений на Украину, заявили в МИД
Страны НАТО наращивают поставки вооружений на Украину, заявили в МИД - РИА Новости, 15.12.2021
Страны НАТО наращивают поставки вооружений на Украину, заявили в МИД
Ситуация на Украине обостряется из-за действий НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:04
2021-12-15T17:57
в мире
украина
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
россия
киев
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ситуация на Украине обостряется из-за действий НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Развитие ситуации на Украине продолжает вызывать беспокойство — мягко сказано. Страны НАТО наращивают поставки на Украину вооружений, тренируют ее военнослужащих, но делают это не в целях некой мифической задачи по поддержанию стабильности и безопасности, а для того, чтобы, подливая масла в огонь, придавать еще больший масштаб идущей в стране гражданской войне", — сказала Захарова во время брифинга.По ее словам, с 2014 года США оказали Украине военную помощь на 2,5 миллиарда долларов, в том числе более чем на 400 миллионов в текущем году, а недавно Вашингтон передал Киеву 30 ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. В 2022 году американские власти планируют потратить на эти цели еще 300 миллионов долларов.Захарова подчеркнула, что это "точно не создаст условия для реализации минских договоренностей" и мирного решения конфликта, а также не решит гуманитарных проблем жителей Донбасса."В стране победившего Майдана расквартировано около десяти тысяч военнослужащих стран НАТО: четыре тысячи из США, шесть тысяч из других государств альянса", — добавила она.Представитель МИД выразила надежду на то, что кураторы украинских властей все же сумеют убедить Киев в необходимости выполнения Минских соглашений, поскольку эскалация конфликта может иметь непредсказуемые последствия.В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского вторжения на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль перемещает вооруженные силы в пределах собственной территории и на свое усмотрение, эти действия никому не угрожают и никого не должны волновать. В Москве подчеркивали, что сообщения о российской агрессии используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
https://ria.ru/20211215/nato-1763866158.html
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в мире, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия, киев, сша, javelin (птрк)
16:04 15.12.2021 (обновлено: 17:57 15.12.2021)
 
Страны НАТО наращивают поставки вооружений на Украину, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: страны НАТО наращивают поставки вооружений на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ситуация на Украине обостряется из-за действий НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Развитие ситуации на Украине продолжает вызывать беспокойство — мягко сказано. Страны НАТО наращивают поставки на Украину вооружений, тренируют ее военнослужащих, но делают это не в целях некой мифической задачи по поддержанию стабильности и безопасности, а для того, чтобы, подливая масла в огонь, придавать еще больший масштаб идущей в стране гражданской войне", — сказала Захарова во время брифинга.
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По ее словам, с 2014 года США оказали Украине военную помощь на 2,5 миллиарда долларов, в том числе более чем на 400 миллионов в текущем году, а недавно Вашингтон передал Киеву 30 ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. В 2022 году американские власти планируют потратить на эти цели еще 300 миллионов долларов.
Захарова подчеркнула, что это "точно не создаст условия для реализации минских договоренностей" и мирного решения конфликта, а также не решит гуманитарных проблем жителей Донбасса.
"В стране победившего Майдана расквартировано около десяти тысяч военнослужащих стран НАТО: четыре тысячи из США, шесть тысяч из других государств альянса", — добавила она.
Представитель МИД выразила надежду на то, что кураторы украинских властей все же сумеют убедить Киев в необходимости выполнения Минских соглашений, поскольку эскалация конфликта может иметь непредсказуемые последствия.
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В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского вторжения на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль перемещает вооруженные силы в пределах собственной территории и на свое усмотрение, эти действия никому не угрожают и никого не должны волновать. В Москве подчеркивали, что сообщения о российской агрессии используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
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