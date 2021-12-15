Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/nato-1763819270.html
Столтенберг заявил о суверенном праве Грузии и Украины выбирать союзников
Столтенберг заявил о суверенном праве Грузии и Украины выбирать союзников - РИА Новости, 15.12.2021
Столтенберг заявил о суверенном праве Грузии и Украины выбирать союзников
Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников, и Россия не может влиять на этот выбор, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:37
2021-12-15T12:37
в мире
украина
грузия
сша
йенс столтенберг
нато
ираклий гарибашвили
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814535_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_b52bff71b202c9f213aadd8150a0b6d6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников, и Россия не может влиять на этот выбор, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.Ранее в МИД РФ сообщили, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других."Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников, и у России нет права диктовать такой выбор… НАТО продолжит оказывать Грузии и Украине решительную политическую и практическую поддержку", - заявил Столтенберг. Он добавил, что в отношении Грузии "НАТО продолжит содействовать усилению ее оборонных возможностей посредством совместных учений, морской поддержки и предоставления информации".Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.В министерстве иностранных дел России отмечали планы передать США и другим странам НАТО в ближайшее время наработки по гарантиям безопасности. Как отмечал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Накануне посол РФ в Великобритании Андрей Келин констатировал, что российскую позицию "принципиально не слышат на Западе, не слышат в НАТО", стороны находятся "в параллельных информационных пространствах".
https://ria.ru/20211213/nato-1763515308.html
https://ria.ru/20211017/pentagon-1754934294.html
https://ria.ru/20211123/daltonizm-1760356083.html
украина
грузия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814535_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_adbbfd529c91fe4c258b9068600df896.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, грузия, сша, йенс столтенберг, нато, ираклий гарибашвили, россия
12:37 15.12.2021
 
Столтенберг заявил о суверенном праве Грузии и Украины выбирать союзников

Генсек НАТО Столтенберг: Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать себе союзников

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников, и Россия не может влиять на этот выбор, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.
Ранее в МИД РФ сообщили, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 17:12
В Раде назвали отказ Украины и Грузии от членства в НАТО невозможным
"Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников, и у России нет права диктовать такой выбор… НАТО продолжит оказывать Грузии и Украине решительную политическую и практическую поддержку", - заявил Столтенберг. Он добавил, что в отношении Грузии "НАТО продолжит содействовать усилению ее оборонных возможностей посредством совместных учений, морской поддержки и предоставления информации".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 16:33
В Пентагоне заявили об "открытых дверях НАТО" для Украины и Грузии
В министерстве иностранных дел России отмечали планы передать США и другим странам НАТО в ближайшее время наработки по гарантиям безопасности. Как отмечал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Накануне посол РФ в Великобритании Андрей Келин констатировал, что российскую позицию "принципиально не слышат на Западе, не слышат в НАТО", стороны находятся "в параллельных информационных пространствах".
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 15:29
Бывший американский разведчик объяснил поведение НАТО по отношению к России
 
В миреУкраинаГрузияСШАЙенс СтолтенбергНАТОИраклий ГарибашвилиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктах
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктахМакрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"