https://ria.ru/20211215/nato-1763819270.html

Столтенберг заявил о суверенном праве Грузии и Украины выбирать союзников

Столтенберг заявил о суверенном праве Грузии и Украины выбирать союзников - РИА Новости, 15.12.2021

Столтенберг заявил о суверенном праве Грузии и Украины выбирать союзников

Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников, и Россия не может влиять на этот выбор, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:37

2021-12-15T12:37

2021-12-15T12:37

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников, и Россия не может влиять на этот выбор, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.Ранее в МИД РФ сообщили, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других."Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников, и у России нет права диктовать такой выбор… НАТО продолжит оказывать Грузии и Украине решительную политическую и практическую поддержку", - заявил Столтенберг. Он добавил, что в отношении Грузии "НАТО продолжит содействовать усилению ее оборонных возможностей посредством совместных учений, морской поддержки и предоставления информации".Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.В министерстве иностранных дел России отмечали планы передать США и другим странам НАТО в ближайшее время наработки по гарантиям безопасности. Как отмечал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Накануне посол РФ в Великобритании Андрей Келин констатировал, что российскую позицию "принципиально не слышат на Западе, не слышат в НАТО", стороны находятся "в параллельных информационных пространствах".

https://ria.ru/20211213/nato-1763515308.html

https://ria.ru/20211017/pentagon-1754934294.html

https://ria.ru/20211123/daltonizm-1760356083.html

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в мире, украина, грузия, сша, йенс столтенберг, нато, ираклий гарибашвили, россия