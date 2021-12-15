Столтенберг заявил о суверенном праве Грузии и Украины выбирать союзников
Генсек НАТО Столтенберг: Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать себе союзников
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников, и Россия не может влиять на этот выбор, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.
Ранее в МИД РФ сообщили, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
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"Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников, и у России нет права диктовать такой выбор… НАТО продолжит оказывать Грузии и Украине решительную политическую и практическую поддержку", - заявил Столтенберг. Он добавил, что в отношении Грузии "НАТО продолжит содействовать усилению ее оборонных возможностей посредством совместных учений, морской поддержки и предоставления информации".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.
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В министерстве иностранных дел России отмечали планы передать США и другим странам НАТО в ближайшее время наработки по гарантиям безопасности. Как отмечал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Накануне посол РФ в Великобритании Андрей Келин констатировал, что российскую позицию "принципиально не слышат на Западе, не слышат в НАТО", стороны находятся "в параллельных информационных пространствах".