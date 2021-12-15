https://ria.ru/20211215/nasmork-1763813691.html

Мужчины должны знать. Названа неожиданная причина хронического насморка

Мясников назвал неожиданную причину хронического насморка - РИА Новости, 15.12.2021

Мужчины должны знать. Названа неожиданная причина хронического насморка

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о причинах возникновения заложенности в носу. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:11

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2021-12-15T17:09

общество

здоровье - общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о причинах возникновения заложенности в носу.По словам медика, вызывать насморк могут не только вирусы. В первую очередь он выделил аллергию, уточнив, что от нее страдает каждый десятый человек. Этот же воспалительный процесс может возникнуть при беременности: специалисты объясняют такое последствие изменением гормонального фона.Однако зачастую проблемы с носом появляются из-за употребления тех или иных лекарств — гормональных, обезболивающих и антидепрессантов."Сейчас стало модно и доступно принимать препараты для лечения эректильной дисфункции мужчин. "Голубые таблетки" — классическая причина заложенности носа", — объяснил Мясников.Он также отметил, что различные назальные капли могут не только не справиться с насморком, но при чрезмерном использовании довести до осложнений в слизистой, которые потребуют хирургического вмешательства. В целом на состояние носоглотки может повлиять и повышенная кислотность, а также сниженная функция щитовидной железы. Кроме того, каждый десятый рискует подхватить насморк при употреблении даже малой дозы алкоголя, подытожил специалист.

https://ria.ru/20211213/lekarstvo-1763387324.html

https://ria.ru/20211214/bol-1763705705.html

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общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)