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Волгоградская область
https://ria.ru/20211215/nagrady-1763845523.html
Бочаров вручил награды строителям Александро-Невского собора
Бочаров вручил награды строителям Александро-Невского собора - РИА Новости, 15.12.2021
Бочаров вручил награды строителям Александро-Невского собора
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил региональные награды строителям, архитекторам и художникам, которые воссоздали Александро-Невский собор в РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:32
2021-12-15T14:32
волгоградская область
общество
волгоградская область
волгоград
александр невский
андрей бочаров
религия
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ВОЛГОГРАД, 15 дек – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил региональные награды строителям, архитекторам и художникам, которые воссоздали Александро-Невский собор в Волгограде, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.Ранее сообщалось, что 19 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воссозданный Александро-Невский собор в Волгограде в рамках празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского.Собор был построен в начале ХХ века в Царицыне в память спасения императора Александра III в железнодорожной катастрофе и освящен в мае 1918 года. При установлении советской власти были сняты кресты с куполов и колокола, храм стал складом и автобазой. В 1932 году он был взорван. Решение о возрождении храма было принято в 2016 году, строительство шло за счет пожертвований. Губернатор Андрей Бочаров возглавил попечительский совет строительства храма."26 специалистов различных отраслей, внесшие большой вклад в строительство храма Святого благоверного князя Александра Невского, получили награды Волгоградской области и почетные грамоты губернатора — церемония прошла под сводами возрожденного собора", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что среди награжденных архитекторы, проектировщики, строители компании "Приволжстрой", руководство "Павловской мастерской", которая занималась росписью собора, а также митрополит Волгоградский и Камышинской Феодор.По информации администрации, после вручения наград губернатор провел заседание попечительского совета строительства храма, в ходе которого принято решение о создании постоянно действующего попечительского совета для решения вопросов содержания и развития собора — формированием будет заниматься митрополит Феодор.
https://ria.ru/20211214/gazifikatsiya-1763629693.html
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общество, волгоградская область, волгоград, александр невский, андрей бочаров, религия
14:32 15.12.2021
 
Бочаров вручил награды строителям Александро-Невского собора

Глава Волгоградской области Бочаров вручил награды строителям Александро-Невского собора

© Depositphotos / d_olegВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Depositphotos / d_oleg
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ВОЛГОГРАД, 15 дек – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил региональные награды строителям, архитекторам и художникам, которые воссоздали Александро-Невский собор в Волгограде, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.
Ранее сообщалось, что 19 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воссозданный Александро-Невский собор в Волгограде в рамках празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского.
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Собор был построен в начале ХХ века в Царицыне в память спасения императора Александра III в железнодорожной катастрофе и освящен в мае 1918 года. При установлении советской власти были сняты кресты с куполов и колокола, храм стал складом и автобазой. В 1932 году он был взорван. Решение о возрождении храма было принято в 2016 году, строительство шло за счет пожертвований. Губернатор Андрей Бочаров возглавил попечительский совет строительства храма.
"26 специалистов различных отраслей, внесшие большой вклад в строительство храма Святого благоверного князя Александра Невского, получили награды Волгоградской области и почетные грамоты губернатора — церемония прошла под сводами возрожденного собора", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что среди награжденных архитекторы, проектировщики, строители компании "Приволжстрой", руководство "Павловской мастерской", которая занималась росписью собора, а также митрополит Волгоградский и Камышинской Феодор.
По информации администрации, после вручения наград губернатор провел заседание попечительского совета строительства храма, в ходе которого принято решение о создании постоянно действующего попечительского совета для решения вопросов содержания и развития собора — формированием будет заниматься митрополит Феодор.
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