Бочаров вручил награды строителям Александро-Невского собора
Глава Волгоградской области Бочаров вручил награды строителям Александро-Невского собора
ВОЛГОГРАД, 15 дек – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил региональные награды строителям, архитекторам и художникам, которые воссоздали Александро-Невский собор в Волгограде, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.
Ранее сообщалось, что 19 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воссозданный Александро-Невский собор в Волгограде в рамках празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского.
Собор был построен в начале ХХ века в Царицыне в память спасения императора Александра III в железнодорожной катастрофе и освящен в мае 1918 года. При установлении советской власти были сняты кресты с куполов и колокола, храм стал складом и автобазой. В 1932 году он был взорван. Решение о возрождении храма было принято в 2016 году, строительство шло за счет пожертвований. Губернатор Андрей Бочаров возглавил попечительский совет строительства храма.
"26 специалистов различных отраслей, внесшие большой вклад в строительство храма Святого благоверного князя Александра Невского, получили награды Волгоградской области и почетные грамоты губернатора — церемония прошла под сводами возрожденного собора", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что среди награжденных архитекторы, проектировщики, строители компании "Приволжстрой", руководство "Павловской мастерской", которая занималась росписью собора, а также митрополит Волгоградский и Камышинской Феодор.
По информации администрации, после вручения наград губернатор провел заседание попечительского совета строительства храма, в ходе которого принято решение о создании постоянно действующего попечительского совета для решения вопросов содержания и развития собора — формированием будет заниматься митрополит Феодор.