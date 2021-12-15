https://ria.ru/20211215/matkapital-1763834960.html

Совфед одобрил поправки об индексации маткапитала

Совфед одобрил поправки об индексации маткапитала - РИА Новости, 15.12.2021

Совфед одобрил поправки об индексации маткапитала

Сенаторы на заседании в среду одобрили поправку в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", согласно которой с 1 февраля... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:49

2021-12-15T13:49

2021-12-15T13:49

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили поправку в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", согласно которой с 1 февраля 2022 года индексация материнского капитала проводится по фактической инфляции, а не прогнозируемой.Как уточняется в тексте документа, размер материнского капитала должен будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля текущего года, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ. Отмечается, что в таком же порядке будет осуществляться пересмотр размера оставшейся части суммы данной выплаты.Кроме этого, согласно законопроекту, до 1 февраля 2022 года размер материнского капитала будет установлен на действующем уровне: 483 тысячи 881 рублей за первого ребенка, 639 тысяч 431 за второго и последующих.Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2022 года за исключением положений, для которых установлен иной срок реализации.

https://ria.ru/20211018/matkapital-1755033194.html

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