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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211215/leps-1763857390.html
Лепс лично опроверг информацию о госпитализации
Лепс лично опроверг информацию о госпитализации - РИА Новости, 15.12.2021
Лепс лично опроверг информацию о госпитализации
Григорий Лепс опроверг РИА Новости информацию о его госпитализации, ответив по видеосвязи из дома. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:18
2021-12-15T15:18
шоубиз
шоу-бизнес
григорий лепс
знаменитости
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Григорий Лепс опроверг РИА Новости информацию о его госпитализации, ответив по видеосвязи из дома.Некоторые СМИ сообщили, что певца госпитализировали в больницу, ему якобы потребовалась помощь одного из специалистов.Ранее директор Григория Лепса Владимир Урюпин прокомментировал новость об ухудшении самочувствия артиста перед премьерой собственной песни. Он отметил, что у Григория сильно подскочило давление и произошел гипертонический криз. По предположению Урюпина, певец мог переволноваться, хотя "в принципе он гипертоник". Новостям об ухудшении состояния здоровья Лепса предшествовало известие о его разводе с Анной Шаплыковой после 20 лет брака.
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шоу-бизнес, григорий лепс, знаменитости
15:18 15.12.2021
 
Лепс лично опроверг информацию о госпитализации

Лепс по видеосвязи из дома опроверг информацию о госпитализации

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРоссийская Национальная музыкальная премия "Виктория"
Российская Национальная музыкальная премия Виктория - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Григорий Лепс опроверг РИА Новости информацию о его госпитализации, ответив по видеосвязи из дома.
Некоторые СМИ сообщили, что певца госпитализировали в больницу, ему якобы потребовалась помощь одного из специалистов.

"Ну, я в больнице или я у себя дома? Вас неправильно информируют... Вам врут", – сказал певец, показав вид двора своего дома и окрестный лес и добавив, что "у себя в офисе не работает".

Ранее директор Григория Лепса Владимир Урюпин прокомментировал новость об ухудшении самочувствия артиста перед премьерой собственной песни. Он отметил, что у Григория сильно подскочило давление и произошел гипертонический криз. По предположению Урюпина, певец мог переволноваться, хотя "в принципе он гипертоник".
Новостям об ухудшении состояния здоровья Лепса предшествовало известие о его разводе с Анной Шаплыковой после 20 лет брака.
Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 14:53Шоубиз
Жена Лепса подала на развод после 20 лет брака
 
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