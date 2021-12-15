https://ria.ru/20211215/leps-1763857390.html

Лепс лично опроверг информацию о госпитализации

Лепс лично опроверг информацию о госпитализации - РИА Новости, 15.12.2021

Лепс лично опроверг информацию о госпитализации

Григорий Лепс опроверг РИА Новости информацию о его госпитализации, ответив по видеосвязи из дома. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:18

2021-12-15T15:18

2021-12-15T15:18

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Григорий Лепс опроверг РИА Новости информацию о его госпитализации, ответив по видеосвязи из дома.Некоторые СМИ сообщили, что певца госпитализировали в больницу, ему якобы потребовалась помощь одного из специалистов.Ранее директор Григория Лепса Владимир Урюпин прокомментировал новость об ухудшении самочувствия артиста перед премьерой собственной песни. Он отметил, что у Григория сильно подскочило давление и произошел гипертонический криз. По предположению Урюпина, певец мог переволноваться, хотя "в принципе он гипертоник". Новостям об ухудшении состояния здоровья Лепса предшествовало известие о его разводе с Анной Шаплыковой после 20 лет брака.

https://ria.ru/20211210/leps-1763130785.html

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шоу-бизнес, григорий лепс, знаменитости