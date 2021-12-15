Лепс лично опроверг информацию о госпитализации
Лепс по видеосвязи из дома опроверг информацию о госпитализации
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРоссийская Национальная музыкальная премия "Виктория"
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Григорий Лепс опроверг РИА Новости информацию о его госпитализации, ответив по видеосвязи из дома.
Некоторые СМИ сообщили, что певца госпитализировали в больницу, ему якобы потребовалась помощь одного из специалистов.
"Ну, я в больнице или я у себя дома? Вас неправильно информируют... Вам врут", – сказал певец, показав вид двора своего дома и окрестный лес и добавив, что "у себя в офисе не работает".
Ранее директор Григория Лепса Владимир Урюпин прокомментировал новость об ухудшении самочувствия артиста перед премьерой собственной песни. Он отметил, что у Григория сильно подскочило давление и произошел гипертонический криз. По предположению Урюпина, певец мог переволноваться, хотя "в принципе он гипертоник".
Новостям об ухудшении состояния здоровья Лепса предшествовало известие о его разводе с Анной Шаплыковой после 20 лет брака.
10 декабря, 14:53ШоубизЖена Лепса подала на развод после 20 лет брака