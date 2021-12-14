https://ria.ru/20211214/leps-1763722572.html

"Гипертонический криз": директор Лепса рассказал о здоровье певца

"Гипертонический криз": директор Лепса рассказал о здоровье певца - РИА Новости, 14.12.2021

"Гипертонический криз": директор Лепса рассказал о здоровье певца

Директор Григория Лепса Владимир Урюпин прокомментировал новость об ухудшении самочувствия у певца перед выступлением. Лариса Долина в социальных сетях... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:42

2021-12-14T18:42

2021-12-14T18:42

шоубиз

знаменитости

григорий лепс

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/78/1551617806_0:281:2966:1949_1920x0_80_0_0_b51aac84c9a599d5f9b2ab4cf91dabd7.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Директор Григория Лепса Владимир Урюпин прокомментировал новость об ухудшении самочувствия у певца перед выступлением. Лариса Долина в социальных сетях объявила, что Лепс не смог приехать на премьеру их совместной песни из-за проблем со здоровьем. Урюпин отметил, что причиной стало повышение давления.В комментарии порталу StarHit он добавил, что на вызов приехали врачи, которые с помощью уколов стабилизировали состояние артиста.Ранее стало известно, что жена Лепса Анна Шаплыкова подала на развод после 20 лет совместной жизни. Судебное заседание о расторжении брака состоится 20 декабря 2021 года. Пара воспитывает троих детей – Еву, Николь и Ивана.После новостей в СМИ о разводе страница Анны в Instagram оказалась заблокированной. Поклонники решили, что Шаплыкова сама решила удалить аккаунт, но затем выяснилось, что страницу взломали мошенники.

https://ria.ru/20211208/leps-1762706939.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, григорий лепс, шоу-бизнес