https://ria.ru/20211214/leps-1763722572.html
"Гипертонический криз": директор Лепса рассказал о здоровье певца
"Гипертонический криз": директор Лепса рассказал о здоровье певца - РИА Новости, 14.12.2021
"Гипертонический криз": директор Лепса рассказал о здоровье певца
Директор Григория Лепса Владимир Урюпин прокомментировал новость об ухудшении самочувствия у певца перед выступлением. Лариса Долина в социальных сетях... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T18:42
2021-12-14T18:42
2021-12-14T18:42
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Директор Григория Лепса Владимир Урюпин прокомментировал новость об ухудшении самочувствия у певца перед выступлением. Лариса Долина в социальных сетях объявила, что Лепс не смог приехать на премьеру их совместной песни из-за проблем со здоровьем. Урюпин отметил, что причиной стало повышение давления.В комментарии порталу StarHit он добавил, что на вызов приехали врачи, которые с помощью уколов стабилизировали состояние артиста.Ранее стало известно, что жена Лепса Анна Шаплыкова подала на развод после 20 лет совместной жизни. Судебное заседание о расторжении брака состоится 20 декабря 2021 года. Пара воспитывает троих детей – Еву, Николь и Ивана.После новостей в СМИ о разводе страница Анны в Instagram оказалась заблокированной. Поклонники решили, что Шаплыкова сама решила удалить аккаунт, но затем выяснилось, что страницу взломали мошенники.
https://ria.ru/20211208/leps-1762706939.html
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знаменитости, григорий лепс, шоу-бизнес
"Гипертонический криз": директор Лепса рассказал о здоровье певца
Директор Лепса рассказал о гипертоническом кризе у певца