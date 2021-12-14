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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211214/leps-1763722572.html
"Гипертонический криз": директор Лепса рассказал о здоровье певца
"Гипертонический криз": директор Лепса рассказал о здоровье певца - РИА Новости, 14.12.2021
"Гипертонический криз": директор Лепса рассказал о здоровье певца
Директор Григория Лепса Владимир Урюпин прокомментировал новость об ухудшении самочувствия у певца перед выступлением. Лариса Долина в социальных сетях... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T18:42
2021-12-14T18:42
шоубиз
знаменитости
григорий лепс
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Директор Григория Лепса Владимир Урюпин прокомментировал новость об ухудшении самочувствия у певца перед выступлением. Лариса Долина в социальных сетях объявила, что Лепс не смог приехать на премьеру их совместной песни из-за проблем со здоровьем. Урюпин отметил, что причиной стало повышение давления.В комментарии порталу StarHit он добавил, что на вызов приехали врачи, которые с помощью уколов стабилизировали состояние артиста.Ранее стало известно, что жена Лепса Анна Шаплыкова подала на развод после 20 лет совместной жизни. Судебное заседание о расторжении брака состоится 20 декабря 2021 года. Пара воспитывает троих детей – Еву, Николь и Ивана.После новостей в СМИ о разводе страница Анны в Instagram оказалась заблокированной. Поклонники решили, что Шаплыкова сама решила удалить аккаунт, но затем выяснилось, что страницу взломали мошенники.
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знаменитости, григорий лепс, шоу-бизнес
18:42 14.12.2021
 
"Гипертонический криз": директор Лепса рассказал о здоровье певца

Директор Лепса рассказал о гипертоническом кризе у певца

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Директор Григория Лепса Владимир Урюпин прокомментировал новость об ухудшении самочувствия у певца перед выступлением. Лариса Долина в социальных сетях объявила, что Лепс не смог приехать на премьеру их совместной песни из-за проблем со здоровьем. Урюпин отметил, что причиной стало повышение давления.

"У Григория сильно подскочило давление, случился гипертонический криз. Возможно, переволновался. Да и в принципе он гипертоник", – рассказал Владимир.

В комментарии порталу StarHit он добавил, что на вызов приехали врачи, которые с помощью уколов стабилизировали состояние артиста.

"Сейчас он дома, чувствует себя нормально, все хорошо", – отметил Урюпин.

Ранее стало известно, что жена Лепса Анна Шаплыкова подала на развод после 20 лет совместной жизни. Судебное заседание о расторжении брака состоится 20 декабря 2021 года. Пара воспитывает троих детей – Еву, Николь и Ивана.
После новостей в СМИ о разводе страница Анны в Instagram оказалась заблокированной. Поклонники решили, что Шаплыкова сама решила удалить аккаунт, но затем выяснилось, что страницу взломали мошенники.
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