https://ria.ru/20211215/lenoblast-1763870382.html

Всю инфраструктуру создадут на территории будущей КПЭГ Ленобласти

Всю инфраструктуру создадут на территории будущей КПЭГ Ленобласти - РИА Новости, 15.12.2021

Всю инфраструктуру создадут на территории будущей КПЭГ Ленобласти

Опорный пункт полиции, город, рассчитанный на несколько тысяч человек, современные столовые, библиотека и многое другое появятся на территории строительной... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:48

2021-12-15T15:48

2021-12-15T15:48

ленинградская область

газпром

александр дрозденко

усть-луга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Опорный пункт полиции, город, рассчитанный на несколько тысяч человек, современные столовые, библиотека и многое другое появятся на территории строительной площади будущего комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) и производству сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Комплекс по переработке этансодержащего газа создается совместно "РусГазДобычей" и "Газпромом". Газоперерабатывающий завод станет крупнейшим в России. Он будет перерабатывать порядка 45 миллиардов кубических метров газа. Это будет второй по переработке комплекс в мире. Также здесь будет производиться 13 миллионов тонн СПГ, а также этан и сжиженные углеводородные газы. Этан будет поставляться на технологически связанный газохимический комплекс, который будет выпускать более 3 миллионов тонн полимеров в год.Накануне стройку посетил с рабочим визитом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он осмотрел здание бывшего детского сада в поселке Усть-Луга, где должен будет появиться отдел полиции. Как сообщил Александр Дрозденко, финансирование его ремонта и переоборудование возьмут на себя областной и районные бюджеты, а проживание сотрудникам правопорядка на время подбора жилья обеспечат на базе стройгородков."Мы все совместно — органы власти, подрядчики, субподрядчики — продвинулись по решению вопросов, которые связаны с организацией стройки. Сегодня уже видел, как решаются проблемные вопросы <…> Да, сегодня еще не все работы выполнены. Самое главное, мы подготовили дорожную карту, все работы будут выполнены к первому кварталу 2022 года", — сказал Александр Дрозденко.Глава региона отметил, что крупнейшая стройка в России ведется по графику. Благодаря совместной работе органов власти и подрядчиков существенно продвинулись в решении вопросов организации стройки. Появились съезды, есть установки для мойки колес, ведется строительство городков для работников, где предусмотрены медпункты, столовые."На строительстве комплекса жесткая дисциплина, но есть человеческий фактор и много участников строительства. Поэтому мы открываем горячую линию и предлагаем жителям района сообщать обо всех нарушениях", ― отметил в свою очередь генеральный директор компании "РусГазДобыча" Константин Махов.

https://ria.ru/20211214/lenoblast-1763661462.html

https://ria.ru/20211207/modernizatsiya-1762622665.html

усть-луга

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газпром, александр дрозденко, усть-луга