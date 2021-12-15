Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20211215/lenoblast-1763870382.html
Всю инфраструктуру создадут на территории будущей КПЭГ Ленобласти
Всю инфраструктуру создадут на территории будущей КПЭГ Ленобласти - РИА Новости, 15.12.2021
Всю инфраструктуру создадут на территории будущей КПЭГ Ленобласти
Опорный пункт полиции, город, рассчитанный на несколько тысяч человек, современные столовые, библиотека и многое другое появятся на территории строительной... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:48
2021-12-15T15:48
ленинградская область
газпром
александр дрозденко
усть-луга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371736_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_24b9e70b97e994422f7d8c29870e383a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Опорный пункт полиции, город, рассчитанный на несколько тысяч человек, современные столовые, библиотека и многое другое появятся на территории строительной площади будущего комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) и производству сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Комплекс по переработке этансодержащего газа создается совместно "РусГазДобычей" и "Газпромом". Газоперерабатывающий завод станет крупнейшим в России. Он будет перерабатывать порядка 45 миллиардов кубических метров газа. Это будет второй по переработке комплекс в мире. Также здесь будет производиться 13 миллионов тонн СПГ, а также этан и сжиженные углеводородные газы. Этан будет поставляться на технологически связанный газохимический комплекс, который будет выпускать более 3 миллионов тонн полимеров в год.Накануне стройку посетил с рабочим визитом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он осмотрел здание бывшего детского сада в поселке Усть-Луга, где должен будет появиться отдел полиции. Как сообщил Александр Дрозденко, финансирование его ремонта и переоборудование возьмут на себя областной и районные бюджеты, а проживание сотрудникам правопорядка на время подбора жилья обеспечат на базе стройгородков."Мы все совместно — органы власти, подрядчики, субподрядчики — продвинулись по решению вопросов, которые связаны с организацией стройки. Сегодня уже видел, как решаются проблемные вопросы &lt;…&gt; Да, сегодня еще не все работы выполнены. Самое главное, мы подготовили дорожную карту, все работы будут выполнены к первому кварталу 2022 года", — сказал Александр Дрозденко.Глава региона отметил, что крупнейшая стройка в России ведется по графику. Благодаря совместной работе органов власти и подрядчиков существенно продвинулись в решении вопросов организации стройки. Появились съезды, есть установки для мойки колес, ведется строительство городков для работников, где предусмотрены медпункты, столовые."На строительстве комплекса жесткая дисциплина, но есть человеческий фактор и много участников строительства. Поэтому мы открываем горячую линию и предлагаем жителям района сообщать обо всех нарушениях", ― отметил в свою очередь генеральный директор компании "РусГазДобыча" Константин Махов.
https://ria.ru/20211214/lenoblast-1763661462.html
https://ria.ru/20211207/modernizatsiya-1762622665.html
усть-луга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371736_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_ae32af1fe5554fd64fc29ae44c94fce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
газпром, александр дрозденко, усть-луга
15:48 15.12.2021
 

Всю инфраструктуру создадут на территории будущей КПЭГ Ленобласти

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Опорный пункт полиции, город, рассчитанный на несколько тысяч человек, современные столовые, библиотека и многое другое появятся на территории строительной площади будущего комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) и производству сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Комплекс по переработке этансодержащего газа создается совместно "РусГазДобычей" и "Газпромом". Газоперерабатывающий завод станет крупнейшим в России. Он будет перерабатывать порядка 45 миллиардов кубических метров газа. Это будет второй по переработке комплекс в мире. Также здесь будет производиться 13 миллионов тонн СПГ, а также этан и сжиженные углеводородные газы. Этан будет поставляться на технологически связанный газохимический комплекс, который будет выпускать более 3 миллионов тонн полимеров в год.
Представители Ленинградской области, ставшей победителем по версии Национального рейтинга прозрачности закупок 2021 (НРПЗ) - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 14:42Ленинградская область
Ленобласть вновь стала лидером нацрейтинга прозрачности закупок
Накануне стройку посетил с рабочим визитом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он осмотрел здание бывшего детского сада в поселке Усть-Луга, где должен будет появиться отдел полиции. Как сообщил Александр Дрозденко, финансирование его ремонта и переоборудование возьмут на себя областной и районные бюджеты, а проживание сотрудникам правопорядка на время подбора жилья обеспечат на базе стройгородков.
"Мы все совместно — органы власти, подрядчики, субподрядчики — продвинулись по решению вопросов, которые связаны с организацией стройки. Сегодня уже видел, как решаются проблемные вопросы <…> Да, сегодня еще не все работы выполнены. Самое главное, мы подготовили дорожную карту, все работы будут выполнены к первому кварталу 2022 года", — сказал Александр Дрозденко.
Глава региона отметил, что крупнейшая стройка в России ведется по графику. Благодаря совместной работе органов власти и подрядчиков существенно продвинулись в решении вопросов организации стройки. Появились съезды, есть установки для мойки колес, ведется строительство городков для работников, где предусмотрены медпункты, столовые.
Центр занятости населения в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 18:02Ленинградская область
В Ленобласти стартовала программа модернизации Центров занятости населения
"На строительстве комплекса жесткая дисциплина, но есть человеческий фактор и много участников строительства. Поэтому мы открываем горячую линию и предлагаем жителям района сообщать обо всех нарушениях", ― отметил в свою очередь генеральный директор компании "РусГазДобыча" Константин Махов.
 
Ленинградская областьГазпромАлександр ДрозденкоУсть-Луга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
Лента новостейМолния
Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"