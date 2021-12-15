https://ria.ru/20211215/kritika-1763844034.html
Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения
Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения - РИА Новости, 15.12.2021
Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за попытки продавить принятие поправок к закону "Об... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:26
2021-12-15T14:26
2021-12-15T16:48
политика
вячеслав володин
госдума рф
совет федерации рф
валентина матвиенко
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152208/71/1522087145_0:31:3000:1719_1920x0_80_0_0_f7d5c7dc43026a076863e63141753a74.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за попытки продавить принятие поправок к закону "Об образовании".Верхняя палата парламента отклонила изменения, поскольку в документе была ошибка. Как объяснила РИА Новости глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова, из текста исчезло слово "исключительно", что привело к нарушению всей логики закона и создало возможность его двойной трактовки. Ранее Матвиенко подвергла критике министерство за то, что оно не проконтролировало инициированное им внесение изменений ко второму чтению. В результате сенаторы предложили коллегам из Госдумы создать согласительную комиссию для устранения недочетов."Очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка, а Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле, он включил все свои рычаги, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой", — сказала Матвиенко.Глава Совфеда пообещала сообщить правительству, что подобное поведение недопустимо.Она добавила, что вместо этого главе ведомства следовало бы продемонстрировать конструктивный подход и доработать документ.Матвиенко сообщила, что обсуждала эту ситуацию со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, и он совершенно адекватно отреагировал на необходимость внести изменения.В заключение глава Совета Федерации подчеркнула, что никто не может заставить сенаторов действовать вне правового поля.Отклоненный законопроект регулирует использование онлайн-ресурсов и электронных учебников в школах и колледжах. В соответствии с документом, если подобные порталы предполагают обработку персональных данных учащихся, то образовательные учреждения могут использовать их только в том случае, если они включены в составленный Минпросвещения перечень.
https://ria.ru/20211215/gadzhety-1763769615.html
https://ria.ru/20211213/obrazovanie-1763415446.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152208/71/1522087145_228:0:2895:2000_1920x0_80_0_0_9c3a48da72d4538d2f404619fd851c39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
14:26 15.12.2021 (обновлено: 16:48 15.12.2021)
Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения
Спикер Совфеда Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Кравцова за ошибку в законе
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова
за попытки продавить принятие поправок к закону "Об образовании".
Верхняя палата парламента отклонила изменения, поскольку в документе была ошибка. Как объяснила РИА Новости глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова, из текста исчезло слово "исключительно", что привело к нарушению всей логики закона и создало возможность его двойной трактовки. Ранее Матвиенко подвергла критике министерство за то, что оно не проконтролировало инициированное им внесение изменений ко второму чтению. В результате сенаторы предложили коллегам из Госдумы
создать согласительную комиссию для устранения недочетов.
"Очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка, а Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле, он включил все свои рычаги, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой", — сказала Матвиенко.
Глава Совфеда пообещала сообщить правительству, что подобное поведение недопустимо.
Она добавила, что вместо этого главе ведомства следовало бы продемонстрировать конструктивный подход и доработать документ.
Матвиенко сообщила, что обсуждала эту ситуацию со спикером Госдумы Вячеславом Володиным
, и он совершенно адекватно отреагировал на необходимость внести изменения.
В заключение глава Совета Федерации подчеркнула, что никто не может заставить сенаторов действовать вне правового поля.
Отклоненный законопроект регулирует использование онлайн-ресурсов и электронных учебников в школах и колледжах. В соответствии с документом, если подобные порталы предполагают обработку персональных данных учащихся, то образовательные учреждения могут использовать их только в том случае, если они включены в составленный Минпросвещения перечень.