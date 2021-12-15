https://ria.ru/20211215/kritika-1763844034.html

Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения

Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения - РИА Новости, 15.12.2021

Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за попытки продавить принятие поправок к закону "Об... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:26

2021-12-15T14:26

2021-12-15T16:48

политика

вячеслав володин

госдума рф

совет федерации рф

валентина матвиенко

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за попытки продавить принятие поправок к закону "Об образовании".Верхняя палата парламента отклонила изменения, поскольку в документе была ошибка. Как объяснила РИА Новости глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова, из текста исчезло слово "исключительно", что привело к нарушению всей логики закона и создало возможность его двойной трактовки. Ранее Матвиенко подвергла критике министерство за то, что оно не проконтролировало инициированное им внесение изменений ко второму чтению. В результате сенаторы предложили коллегам из Госдумы создать согласительную комиссию для устранения недочетов."Очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка, а Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле, он включил все свои рычаги, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой", — сказала Матвиенко.Глава Совфеда пообещала сообщить правительству, что подобное поведение недопустимо.Она добавила, что вместо этого главе ведомства следовало бы продемонстрировать конструктивный подход и доработать документ.Матвиенко сообщила, что обсуждала эту ситуацию со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, и он совершенно адекватно отреагировал на необходимость внести изменения.В заключение глава Совета Федерации подчеркнула, что никто не может заставить сенаторов действовать вне правового поля.Отклоненный законопроект регулирует использование онлайн-ресурсов и электронных учебников в школах и колледжах. В соответствии с документом, если подобные порталы предполагают обработку персональных данных учащихся, то образовательные учреждения могут использовать их только в том случае, если они включены в составленный Минпросвещения перечень.

https://ria.ru/20211215/gadzhety-1763769615.html

https://ria.ru/20211213/obrazovanie-1763415446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)