https://ria.ru/20211215/koronavirus-1763849006.html

В "Векторе" оценили риск одновременного заражения "дельтой" и "омикроном"

В "Векторе" оценили риск одновременного заражения "дельтой" и "омикроном" - РИА Новости, 15.12.2021

В "Векторе" оценили риск одновременного заражения "дельтой" и "омикроном"

Вероятность заражения одновременно двумя штаммами коронавируса существует, но явление это достаточно редкое, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:44

2021-12-15T14:44

2021-12-15T14:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

юар

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

коронавирусы

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вероятность заражения одновременно двумя штаммами коронавируса существует, но явление это достаточно редкое, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.Ранее главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Moderna Пол Бертон заявил, что существует возможность заражения сразу двумя штаммами коронавируса - "омикроном" и "дельтой", что может приводить к дальнейшим мутациям."Вероятность заражения человека одновременно двумя штаммами коронавируса, конечно, существует, но это достаточно редкие события. Разные мутации вируса поражают по-разному те или иные органы человека", - сказал Семенов.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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