https://ria.ru/20211215/koronavirus-1763834316.html

Вирусолог предложил неожиданную версию о появлении омикрон-штамма

Вирусолог заявил, что омикрон-штамм имеет искусственное происхождение - РИА Новости, 16.12.2021

Вирусолог предложил неожиданную версию о появлении омикрон-штамма

Омикрон-штамм коронавируса мог быть создан искусственно, чтобы прекратить пандемию. Об этом в эфире "Радио России" заявил член-корреспондент РАН, заведующий... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-15T13:46

2021-12-15T13:46

2021-12-16T00:34

распространение коронавируса

индия

юар

российская академия наук

александр гинцбург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

петр чумаков

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса мог быть создан искусственно, чтобы прекратить пандемию. Об этом в эфире "Радио России" заявил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков.По словам ученого, в "омикроне" собрали все мутации предыдущих вариантов SARS-CoV-2, но добавили "вставочку из трех аминокислот", появление которых естественным путем невозможно: в результате получился "суперослабленный штамм", который, однако, распространяется с гораздо большей скоростью, чем "дельта", и может "обходить" вакцины. Тем не менее на сегодня "омикрон" не вызывает серьезных последствий."Он может достаточно много заражать людей, которые уже провакцинировались. Но болезнь у них протекает легко. Среди невакцинированных тоже нет уж очень тяжелых случаев. То есть такое впечатление, что это штамм, который очень быстро распространяется и легко переносится. Это очень хорошо", — считает Чумаков."Омикрон"Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.

https://radiosputnik.ria.ru/20211215/moderna-1763791817.html

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