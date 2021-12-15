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В Китае оценили результаты Седьмой общенациональной переписи населения
В Китае оценили результаты Седьмой общенациональной переписи населения - РИА Новости, 15.12.2021
В Китае оценили результаты Седьмой общенациональной переписи населения
Ежегодно в Китае рождаются более 10 миллионов человек, страна по-прежнему обеспечена трудовыми ресурсами, заявил на пресс-конференции в среду официальный... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T08:24
2021-12-15T08:24
в мире
макао
китай
гонконг
тайвань
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ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Ежегодно в Китае рождаются более 10 миллионов человек, страна по-прежнему обеспечена трудовыми ресурсами, заявил на пресс-конференции в среду официальный представитель государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй."Ежегодно в Китае рождается более 10 миллионов человек, и общая численность населения все еще сравнительно велика", - заявил Фу Линхуэй.Он отметил, что понимает обеспокоенность общества тем, достаточно ли в стране рабочей силы для поддержания должного экономического роста и стабильности."Трудовые ресурсы по-прежнему относительно богаты. Согласно данным Седьмой всекитайской переписи населения, в 2020 году численность населения Китая трудоспособного возраста от 16 до 59 лет составляла более 880 миллионов человек, это все еще довольно много", - указал он.Вместе с тем Фу Линхуэй добавил, что постепенно улучшаются показатели образованности, культурного и физического развития населения. Доля населения с высшим образованием в стране достигла 23,61%, а средняя продолжительность жизни в 2019 году была 77,3 года, что на 2,47 года больше, чем в 2010 году.Помимо прочего, указал он, доля населения в возрасте о 0 до 14 лет выросла на 1,35% по сравнению с данными переписи 2010 года, а новая государственная политика рождаемости и соответствующие меры поддержки для семей с двумя и тремя детьми способствуют улучшению возрастной структуры населения и содействуют долгосрочному сбалансированному демографическому развитию.Китай по итогам Седьмой общенациональной переписи населения, которая прошла с 1 ноября по 10 декабря 2020 года, сохранил статус крупнейшей в мире страны по численности граждан: на материковой части проживают 1,411 миллиарда человек, а вместе с Гонконгом, Макао, Тайванем и иностранными гражданами – 1,443 миллиарда.Согласно итогам национальной переписи, в материковом Китае проживают 253 383 938 человек в возрасте от 0 до 14 лет (17,95%), 894 376 020 человек в возрасте от 15 до 59 лет (63,35%), 264 018 766 человек старше 60 лет (18,70%), в том числе в возрасте старше 65 лет 190 635 280 человек (13,50%).За последние 10 лет в стране значительно повысился уровень образования: по итогам переписи в Китае зарегистрировано 218,36 миллиона человек с высшим образованием. В 2010 году на 100 тысяч жителей приходилось 8 930 человек с высшим образованием, в 2020 году этот показатель вырос до 15 467, а уровень неграмотности снизился с 4,08% до 2,67%.
https://ria.ru/20211214/konflikt-1763591225.html
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в мире, макао, китай, гонконг, тайвань
08:24 15.12.2021
 
В Китае оценили результаты Седьмой общенациональной переписи населения

Статбюро Китая: в стране ежегодно рождаются более десяти миллионов человек

© AP Photo / Andy WongСемья в общественном парке во время Международного дня защиты детей в Пекине, Китай
Семья в общественном парке во время Международного дня защиты детей в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / Andy Wong
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ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Ежегодно в Китае рождаются более 10 миллионов человек, страна по-прежнему обеспечена трудовыми ресурсами, заявил на пресс-конференции в среду официальный представитель государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй.
"Ежегодно в Китае рождается более 10 миллионов человек, и общая численность населения все еще сравнительно велика", - заявил Фу Линхуэй.
Он отметил, что понимает обеспокоенность общества тем, достаточно ли в стране рабочей силы для поддержания должного экономического роста и стабильности.
"Трудовые ресурсы по-прежнему относительно богаты. Согласно данным Седьмой всекитайской переписи населения, в 2020 году численность населения Китая трудоспособного возраста от 16 до 59 лет составляла более 880 миллионов человек, это все еще довольно много", - указал он.
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Вместе с тем Фу Линхуэй добавил, что постепенно улучшаются показатели образованности, культурного и физического развития населения. Доля населения с высшим образованием в стране достигла 23,61%, а средняя продолжительность жизни в 2019 году была 77,3 года, что на 2,47 года больше, чем в 2010 году.
Помимо прочего, указал он, доля населения в возрасте о 0 до 14 лет выросла на 1,35% по сравнению с данными переписи 2010 года, а новая государственная политика рождаемости и соответствующие меры поддержки для семей с двумя и тремя детьми способствуют улучшению возрастной структуры населения и содействуют долгосрочному сбалансированному демографическому развитию.
Китай по итогам Седьмой общенациональной переписи населения, которая прошла с 1 ноября по 10 декабря 2020 года, сохранил статус крупнейшей в мире страны по численности граждан: на материковой части проживают 1,411 миллиарда человек, а вместе с Гонконгом, Макао, Тайванем и иностранными гражданами – 1,443 миллиарда.
Согласно итогам национальной переписи, в материковом Китае проживают 253 383 938 человек в возрасте от 0 до 14 лет (17,95%), 894 376 020 человек в возрасте от 15 до 59 лет (63,35%), 264 018 766 человек старше 60 лет (18,70%), в том числе в возрасте старше 65 лет 190 635 280 человек (13,50%).
За последние 10 лет в стране значительно повысился уровень образования: по итогам переписи в Китае зарегистрировано 218,36 миллиона человек с высшим образованием. В 2010 году на 100 тысяч жителей приходилось 8 930 человек с высшим образованием, в 2020 году этот показатель вырос до 15 467, а уровень неграмотности снизился с 4,08% до 2,67%.
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