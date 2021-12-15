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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211215/kirkorov-1763791418.html
Киркоров показал клип на песню "Раненый"
Киркоров показал клип на песню "Раненый" - РИА Новости, 15.12.2021
Киркоров показал клип на песню "Раненый"
Филипп Киркоров представил премьеру клипа на песню "Раненый", ставшую официальным саундтреком фильма "Елки 8". Композицию написал Андрей Резников. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T10:54
2021-12-15T11:06
шоубиз
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филипп киркоров
андрей резников
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Филипп Киркоров представил премьеру клипа на песню "Раненый", ставшую официальным саундтреком фильма "Елки 8". Композицию написал Андрей Резников.В клипе показаны кадры из фильма с главными героями картины – Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым, Никитой Ефремовым и другими. Сам Киркоров исполняет трек во время новогоднего празднования. Певец выбрал эффектный наряд – ярко-красный пиджак из пайеток.В Сети оценили творчество артиста.Ранее стало известно, что крупнейшие российские сети кино — "Каро", "Киномакс", "Синема стар" и объединенные "Синема парк" с "Формулой кино" — отказались выпускать в прокат комедию "Елки 8". Причиной стало сокращение промежутка между офлайн- и онлайн-премьерами новой части новогодней киносаги до двух недель.
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знаменитости, филипп киркоров, андрей резников, шоу-бизнес, новости культуры, музыка
10:54 15.12.2021 (обновлено: 11:06 15.12.2021)
 
Киркоров показал клип на песню "Раненый"

Киркоров показал новый клип "Раненый" с кадрами из "Елок 8"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Филипп Киркоров представил премьеру клипа на песню "Раненый", ставшую официальным саундтреком фильма "Елки 8". Композицию написал Андрей Резников.

"Пусть в вашей жизни будут бесконечно счастливые дни, бесконечно влюбленные лица вокруг, бесконечно праздничные события", – отметил Киркоров.

В клипе показаны кадры из фильма с главными героями картины – Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым, Никитой Ефремовым и другими. Сам Киркоров исполняет трек во время новогоднего празднования. Певец выбрал эффектный наряд – ярко-красный пиджак из пайеток.
В Сети оценили творчество артиста.

"Поздравляю с премьерой, очень красивая песня, шикарный и зажигательный клип!" – написали в комментариях.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские сети кино — "Каро", "Киномакс", "Синема стар" и объединенные "Синема парк" с "Формулой кино" — отказались выпускать в прокат комедию "Елки 8". Причиной стало сокращение промежутка между офлайн- и онлайн-премьерами новой части новогодней киносаги до двух недель.
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