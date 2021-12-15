10:54 15.12.2021 (обновлено: 11:06 15.12.2021)
Киркоров показал клип на песню "Раненый"
Киркоров показал новый клип "Раненый" с кадрами из "Елок 8"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Филипп Киркоров представил премьеру клипа на песню "Раненый", ставшую официальным саундтреком фильма "Елки 8". Композицию написал Андрей Резников.
"Пусть в вашей жизни будут бесконечно счастливые дни, бесконечно влюбленные лица вокруг, бесконечно праздничные события", – отметил Киркоров.
В клипе показаны кадры из фильма с главными героями картины – Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым, Никитой Ефремовым и другими. Сам Киркоров исполняет трек во время новогоднего празднования. Певец выбрал эффектный наряд – ярко-красный пиджак из пайеток.
В Сети оценили творчество артиста.
"Поздравляю с премьерой, очень красивая песня, шикарный и зажигательный клип!" – написали в комментариях.
Ранее стало известно, что крупнейшие российские сети кино — "Каро", "Киномакс", "Синема стар" и объединенные "Синема парк" с "Формулой кино" — отказались выпускать в прокат комедию "Елки 8". Причиной стало сокращение промежутка между офлайн- и онлайн-премьерами новой части новогодней киносаги до двух недель.