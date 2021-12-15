https://ria.ru/20211215/kirkorov-1763791418.html

Киркоров показал клип на песню "Раненый"

Киркоров показал клип на песню "Раненый" - РИА Новости, 15.12.2021

Киркоров показал клип на песню "Раненый"

Филипп Киркоров представил премьеру клипа на песню "Раненый", ставшую официальным саундтреком фильма "Елки 8". Композицию написал Андрей Резников. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T10:54

2021-12-15T10:54

2021-12-15T11:06

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Филипп Киркоров представил премьеру клипа на песню "Раненый", ставшую официальным саундтреком фильма "Елки 8". Композицию написал Андрей Резников.В клипе показаны кадры из фильма с главными героями картины – Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым, Никитой Ефремовым и другими. Сам Киркоров исполняет трек во время новогоднего празднования. Певец выбрал эффектный наряд – ярко-красный пиджак из пайеток.В Сети оценили творчество артиста.Ранее стало известно, что крупнейшие российские сети кино — "Каро", "Киномакс", "Синема стар" и объединенные "Синема парк" с "Формулой кино" — отказались выпускать в прокат комедию "Елки 8". Причиной стало сокращение промежутка между офлайн- и онлайн-премьерами новой части новогодней киносаги до двух недель.

https://ria.ru/20211214/leschenko-1763657710.html

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знаменитости, филипп киркоров, андрей резников, шоу-бизнес, новости культуры, музыка