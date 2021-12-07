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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211207/elki-1762542510.html
Крупные российские киносети отказались выпускать в прокат "Елки 8"
Крупнейшие кинотеатры отказались показывать "Елки 8"
Крупные российские киносети отказались выпускать в прокат "Елки 8"
Четыре крупнейшие российские сети — "Каро", "Киномакс", "Синема стар" и объединенные "Синема парк" с "Формулой кино" — отказались выпускать в прокат комедию... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:14
2021-12-07T19:52
культура
антон богданов
новости культуры
кино и сериалы
тюмень
саранск
уфа
киномакс
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Четыре крупнейшие российские сети — "Каро", "Киномакс", "Синема стар" и объединенные "Синема парк" с "Формулой кино" — отказались выпускать в прокат комедию "Елки 8", сообщили некоторые СМИ.Причиной стало сокращение промежутка между офлайн- и онлайн-премьерами новой части новогодней киносаги до двух недель. Показ ленты на платформе IVI состоится 30 декабря, тогда как в кинотеатрах она выйдет 16 декабря.Киносети это не устроило и они заявили дистрибьюторам, что не будут демонстрировать фильмы, у которых нет "окна" между первыми показами в восемь недель.В разговоре с РИА Новости режиссер "Елок 8" Антон Богданов прокомментировал это решение.Режиссер отметил, что выпускающая фильм студия Bazelevs приняла такое решение "не от хорошей жизни". По его словам, "никто бы не шел себе во вред никогда, теряя крупные сети"."Ну и крупные сети почему-то как-то не услышали компанию Bazelevs", — добавил собеседник агентства.Как и прежние, новая часть "Елок" будет состоять из нескольких новелл, снятых в разных российских городах, среди которых Пермь, Тюмень, Уфа, Саранск. Героев ждут необычные приключения перед главным зимним праздником, в том числе и постоянных персонажей киносаги — друзей Борю и Женю в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова.Вместе с ними в картине также сыграли Никита Ефремов, Дарья Мороз, Анна Чиповская, Виктория Агалакова, Стас Старовойтов, Евгений Кулик, Ольга Бузова, Филипп Киркоров и другие.
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антон богданов, новости культуры, кино и сериалы, тюмень, саранск, уфа, киномакс, дарья мороз, никита ефремов
13:14 07.12.2021 (обновлено: 19:52 07.12.2021)
 
Крупные российские киносети отказались выпускать в прокат "Елки 8"

Крупные российские киносети отказались выпускать в прокат "Елки 8"

© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVIКадр из восьмой части фильма "Ёлки"
Кадр из восьмой части фильма Ёлки - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Четыре крупнейшие российские сети — "Каро", "Киномакс", "Синема стар" и объединенные "Синема парк" с "Формулой кино" — отказались выпускать в прокат комедию "Елки 8", сообщили некоторые СМИ.
Причиной стало сокращение промежутка между офлайн- и онлайн-премьерами новой части новогодней киносаги до двух недель. Показ ленты на платформе IVI состоится 30 декабря, тогда как в кинотеатрах она выйдет 16 декабря.
Киносети это не устроило и они заявили дистрибьюторам, что не будут демонстрировать фильмы, у которых нет "окна" между первыми показами в восемь недель.
В разговоре с РИА Новости режиссер "Елок 8" Антон Богданов прокомментировал это решение.

"Насколько мне известно, эти меры были приняты из-за пандемийных моментов, потому что когда решили вернуть "Елки", конечно же, все захотели… А снимать-то надо на что-то. А кинотеатры закрываются, а прокат маленький, и в итоге вот было принято решение сначала о гибридном релизе — одновременно выходить на платформе и в кинотеатрах, потом принято было решение о разделении, потом было принято о переносе даты", — пояснил он.

Режиссер отметил, что выпускающая фильм студия Bazelevs приняла такое решение "не от хорошей жизни". По его словам, "никто бы не шел себе во вред никогда, теряя крупные сети".
"Ну и крупные сети почему-то как-то не услышали компанию Bazelevs", — добавил собеседник агентства.
© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVIКадр из восьмой части фильма "Елки"
Кадр из восьмой части фильма Ёлки - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
Кадр из восьмой части фильма "Елки"
Как и прежние, новая часть "Елок" будет состоять из нескольких новелл, снятых в разных российских городах, среди которых Пермь, Тюмень, Уфа, Саранск. Героев ждут необычные приключения перед главным зимним праздником, в том числе и постоянных персонажей киносаги — друзей Борю и Женю в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова.
Вместе с ними в картине также сыграли Никита Ефремов, Дарья Мороз, Анна Чиповская, Виктория Агалакова, Стас Старовойтов, Евгений Кулик, Ольга Бузова, Филипп Киркоров и другие.
Кадр из трейлера фильма Елки 8
1 декабря, 15:57Культура
Вышел трейлер "Елок 8"
 
КультураАнтон БогдановНовости культурыКино и сериалыТюменьСаранскУфаКиномаксДарья МорозНикита Ефремов
 
 
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