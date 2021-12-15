https://ria.ru/20211215/khakhaleva-1763867744.html

Экс-судья Хахалева, на которую могут завести дело, вылетела в Ереван

Экс-судья Хахалева, на которую могут завести дело, вылетела в Ереван - РИА Новости, 15.12.2021

Экс-судья Хахалева, на которую могут завести дело, вылетела в Ереван

Бывшая краснодарская судья Елена Хахалева, которую могут обвинить в мошенничестве и служебном подлоге, уехала из России, сообщили на заседании Высшей... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:35

2021-12-15T15:35

2021-12-15T17:23

происшествия

ереван

мошенничество

россия

елена хахалева

николай басков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Бывшая краснодарская судья Елена Хахалева, которую могут обвинить в мошенничестве и служебном подлоге, уехала из России, сообщили на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС)."По информации, полученной представителем Следственного комитета от ФСБ, Хахалева 8 декабря вылетела в Ереван, сведений о ее возвращении в Россию нет", — сказала секретарь.ВККС согласилась на возбуждение против экс-судьи уголовного дела по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы) и по части 2 статьи 292 (служебный подлог; до четырех лет), передает корреспондент РИА Новости. Об этом попросил глава СК Александр Бастрыкин."Представление председателя Следственного комитета удовлетворить", — огласил решение председатель судейского органа Николай Тимошин.По данным следствия, Хахалева отсутствовала на работе 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила один миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений, считает СК, содержит признаки подлога.Сама экс-судья на заседание не явилась.В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи. На ней присутствовали известные артисты, в частности Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили. По информации СМИ, торжество могло обойтись в два миллиона долларов.Экс-судья утверждала, что организацию праздника полностью взял на себя отец девушки — крупный бизнесмен Роберт Хахалев. По его словам, он потратил до пяти миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе, как его друзей, пригласили в качестве гостей. Хахалеву лишили полномочий. Согласно российскому законодательству, судьи, даже бывшие, являются спецсубъектами, дело против них могут завести только с согласия ВККС по запросу председателя Следственного комитета.

https://ria.ru/20200620/1573220760.html

https://ria.ru/20200305/1568218013.html

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происшествия, ереван, мошенничество, россия, елена хахалева, николай басков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), валерий меладзе