Наглость Зеленского в общении с Путиным обернулась катастрофой

01:42 15.12.2021 (обновлено: 01:44 15.12.2021)
Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
Экс-глава офиса Зеленского Богдан назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своим "наглым и беспардонным" поведением испортил отношения с российским лидером Владимиром Путиным, об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан.
"Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать... Что ты записываешь, какое "давай встретимся в Иерусалиме"? Что ты мелешь? Это позор на весь мир, это катастрофа дипломатическая", - выразил мнение он.
Как утверждает Богдан, у Путина "была симпатия" к Зеленскому, и тот отвечал взаимностью. Однако, по его словам, украинский президент своим "наглым и беспардонным" поведением перечеркнул это, из-за чего в России с ним никто не хочет разговаривать. "Надо договариваться, но надо за свои слова отвечать…А если ты просто несешь чушь. Трубку никто не берет", - сказал он.
При этом Богдан также выразил мнение, что президент США Джо Байден и Путин "троллят" Украину. "Перед переговорами (Байден. – прим. ред.) звонит президенту Франции, канцлеру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит", - заявил экс-глава офиса.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял о готовности провести личную встречу с Путиным и обсудить вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. Помощник российского лидера Юрий Ушаков в начале декабря заявлял, что не слышал о том, чтобы велась подготовка к контактам глав двух государств.