https://ria.ru/20211215/katastrofa-1763763571.html

Наглость Зеленского в общении с Путиным обернулась катастрофой

Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой" - РИА Новости, 15.12.2021

Наглость Зеленского в общении с Путиным обернулась катастрофой

Президент Украины Владимир Зеленский своим "наглым и беспардонным" поведением испортил отношения с российским лидером Владимиром Путиным, об этом в интервью... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T01:42

2021-12-15T01:42

2021-12-15T01:44

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своим "наглым и беспардонным" поведением испортил отношения с российским лидером Владимиром Путиным, об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан."Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать... Что ты записываешь, какое "давай встретимся в Иерусалиме"? Что ты мелешь? Это позор на весь мир, это катастрофа дипломатическая", - выразил мнение он.Как утверждает Богдан, у Путина "была симпатия" к Зеленскому, и тот отвечал взаимностью. Однако, по его словам, украинский президент своим "наглым и беспардонным" поведением перечеркнул это, из-за чего в России с ним никто не хочет разговаривать. "Надо договариваться, но надо за свои слова отвечать…А если ты просто несешь чушь. Трубку никто не берет", - сказал он.При этом Богдан также выразил мнение, что президент США Джо Байден и Путин "троллят" Украину. "Перед переговорами (Байден. – прим. ред.) звонит президенту Франции, канцлеру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит", - заявил экс-глава офиса.Ранее Зеленский неоднократно заявлял о готовности провести личную встречу с Путиным и обсудить вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. Помощник российского лидера Юрий Ушаков в начале декабря заявлял, что не слышал о том, чтобы велась подготовка к контактам глав двух государств.

https://ria.ru/20211215/parodirovanie-1763763452.html

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763537715.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, андрей богдан, россия