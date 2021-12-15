https://ria.ru/20211215/kalligrafiya-1763847128.html

Арабская каллиграфия вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО

Арабская каллиграфия вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 15.12.2021

Арабская каллиграфия вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО во вторник внесла арабскую каллиграфию в список нематериального культурного наследия, сообщается в Twitter организации. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:37

2021-12-15T14:37

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ПАРИЖ, 15 дек – РИА Новости. ЮНЕСКО во вторник внесла арабскую каллиграфию в список нематериального культурного наследия, сообщается в Twitter организации.Шестнадцать мусульманских стран во главе с Саудовской Аравией представили заявку на включение арабской каллиграфии в список нематериального культурного наследия организации."Арабская каллиграфия представляет собой художественную практику плавного написания арабского письма для выражения гармонии, изящества и красоты. В этой практике, которая может передаваться как через формальное, так и через неформальное образование, используются двадцать восемь букв арабского алфавита, которые пишутся курсивом справа налево", - говорится в сообщении на сайте ЮНЕСКО."(Каллиграфия), изначально созданная для того, чтобы письмо было четким и читаемым, постепенно превратилось в арабское исламское искусство, используемое в традиционных и современных произведениях", - отмечается в сообщении.

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