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Арабская каллиграфия вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО
Арабская каллиграфия вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 15.12.2021
Арабская каллиграфия вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО
ЮНЕСКО во вторник внесла арабскую каллиграфию в список нематериального культурного наследия, сообщается в Twitter организации. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:37
2021-12-15T14:37
2021-12-15T14:37
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ПАРИЖ, 15 дек – РИА Новости. ЮНЕСКО во вторник внесла арабскую каллиграфию в список нематериального культурного наследия, сообщается в Twitter организации.Шестнадцать мусульманских стран во главе с Саудовской Аравией представили заявку на включение арабской каллиграфии в список нематериального культурного наследия организации."Арабская каллиграфия представляет собой художественную практику плавного написания арабского письма для выражения гармонии, изящества и красоты. В этой практике, которая может передаваться как через формальное, так и через неформальное образование, используются двадцать восемь букв арабского алфавита, которые пишутся курсивом справа налево", - говорится в сообщении на сайте ЮНЕСКО."(Каллиграфия), изначально созданная для того, чтобы письмо было четким и читаемым, постепенно превратилось в арабское исламское искусство, используемое в традиционных и современных произведениях", - отмечается в сообщении.
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twitter, саудовская аравия, юнеско, новости культуры, культура
ПАРИЖ, 15 дек – РИА Новости. ЮНЕСКО
во вторник внесла арабскую каллиграфию в список нематериального культурного наследия, сообщается в Twitter
организации.
Шестнадцать мусульманских стран во главе с Саудовской Аравией
представили заявку на включение арабской каллиграфии в список нематериального культурного наследия организации.
"Арабская каллиграфия представляет собой художественную практику плавного написания арабского письма для выражения гармонии, изящества и красоты. В этой практике, которая может передаваться как через формальное, так и через неформальное образование, используются двадцать восемь букв арабского алфавита, которые пишутся курсивом справа налево", - говорится в сообщении на сайте ЮНЕСКО.
"(Каллиграфия), изначально созданная для того, чтобы письмо было четким и читаемым, постепенно превратилось в арабское исламское искусство, используемое в традиционных и современных произведениях", - отмечается в сообщении.