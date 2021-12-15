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Сенатор обвинил Запад в использовании подрывных инструментов против России
Сенатор обвинил Запад в использовании подрывных инструментов против России - РИА Новости, 15.12.2021
Сенатор обвинил Запад в использовании подрывных инструментов против России
Западные страны, считающие Россию своим противником, используют против нашей страны все более тонкие подрывные инструменты, заявил глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:55
2021-12-15T15:55
в мире
литва
вильнюс
андрей климов
нато
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Западные страны, считающие Россию своим противником, используют против нашей страны все более тонкие подрывные инструменты, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Стоило только потребовать уважать наши законные интересы, как из-за океана прозвучала команда сдерживать Россию. Панически боясь самоубийственной войны с нашей ракетно-ядерной державой, там измышляют все новые противоправные санкции", - сказал сенатор в среду, представляя коллегам ежегодный доклад комиссии.Он подчеркнул, что у тех, кто зовет Россию противником, есть и более тонкие подрывные инструменты. "Продолжается их работа через различные НКО и сотни лиц, напрямую зависимых от зарубежья. Против нас используются все возрастающие возможности чужих цифровых технологий. Вмешательство в дела России маскируются мантрами о демократизации, верховенстве закона, правах человека. Причем персоны, чьи права, по мнению Запада, нам якобы надлежит защищать, уже давно обрели скандальную известность", - сказал Климов.Парламентарий отметил, что в декабре в Литве, которая является членом НАТО, состоялся очередной сход под названием "Форум свободной России". "Там прямо говорили, что против нас, цитирую, "мирные способы не работают", - уточнил Климов. С учетом белорусских событий в Вильнюсе "предлагалось для смены конституционного строя блокировать проходы к административно-правительственным кварталам, отключать воду, связь, электричество", сказал законодатель.Перечисленные диверсии задумываются пресловутой "оппозицией в изгнании", которая сама рвется к власти над Россией, заключил он.
https://ria.ru/20211215/vybory-1763782997.html
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в мире, литва, вильнюс, андрей климов, нато, совет федерации рф, россия
15:55 15.12.2021
 
Сенатор обвинил Запад в использовании подрывных инструментов против России

Сенатор Климов обвинил Запад в использовании подрывных инструментов против России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Западные страны, считающие Россию своим противником, используют против нашей страны все более тонкие подрывные инструменты, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Стоило только потребовать уважать наши законные интересы, как из-за океана прозвучала команда сдерживать Россию. Панически боясь самоубийственной войны с нашей ракетно-ядерной державой, там измышляют все новые противоправные санкции", - сказал сенатор в среду, представляя коллегам ежегодный доклад комиссии.
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Он подчеркнул, что у тех, кто зовет Россию противником, есть и более тонкие подрывные инструменты. "Продолжается их работа через различные НКО и сотни лиц, напрямую зависимых от зарубежья. Против нас используются все возрастающие возможности чужих цифровых технологий. Вмешательство в дела России маскируются мантрами о демократизации, верховенстве закона, правах человека. Причем персоны, чьи права, по мнению Запада, нам якобы надлежит защищать, уже давно обрели скандальную известность", - сказал Климов.
Парламентарий отметил, что в декабре в Литве, которая является членом НАТО, состоялся очередной сход под названием "Форум свободной России". "Там прямо говорили, что против нас, цитирую, "мирные способы не работают", - уточнил Климов. С учетом белорусских событий в Вильнюсе "предлагалось для смены конституционного строя блокировать проходы к административно-правительственным кварталам, отключать воду, связь, электричество", сказал законодатель.
Перечисленные диверсии задумываются пресловутой "оппозицией в изгнании", которая сама рвется к власти над Россией, заключил он.
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