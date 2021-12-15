https://ria.ru/20211215/granitsy-1763903424.html

Алиев предложил открыть границы с Арменией

Алиев предложил открыть границы с Арменией - РИА Новости, 15.12.2021

Алиев предложил открыть границы с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна хочет открыть границы с Арменией. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:24

2021-12-15T17:24

2021-12-15T20:41

армения

в мире

азербайджан

ильхам алиев

ситуация на армяно-азербайджанской границе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738749061_0:40:1340:794_1920x0_80_0_0_fdb5823cf027725235d27f13dabeaf97.jpg

БАКУ, 15 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна хочет открыть границы с Арменией."На данный момент между Азербайджаном и Арменией существует полная договоренность об открытии железных дорог. Ранее Армения не собиралась открывать автомобильную дорогу, но мы сейчас смогли разъяснить им необходимость этого. Очевидно, что прогресс есть", — рассказал Алиев испанскому изданию El Pais.Накануне азербайджанский лидер встретился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном в Брюсселе. Они находятся в столице Бельгии для участия в саммите Восточного партнерства, однако нашли возможность пообщаться тет-а-тет и договориться о запуске железнодорожного сообщения между странами.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам в том числе среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В ноябре этого года обстановка на границе двух стран обострилась, однако эскалацию удалось остановить после переговоров в Сочи при участии Алиева, Пашиняна и президента России Владимира Путина. На трехсторонней встрече удалось договориться до конца декабря создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками.

https://ria.ru/20211214/karabakh-1763713889.html

https://ria.ru/20211215/perezapusk-1763765463.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, в мире, азербайджан, ильхам алиев, ситуация на армяно-азербайджанской границе