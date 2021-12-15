Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/granitsy-1763903424.html
Алиев предложил открыть границы с Арменией
Алиев предложил открыть границы с Арменией - РИА Новости, 15.12.2021
Алиев предложил открыть границы с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна хочет открыть границы с Арменией. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:24
2021-12-15T20:41
армения
в мире
азербайджан
ильхам алиев
ситуация на армяно-азербайджанской границе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738749061_0:40:1340:794_1920x0_80_0_0_fdb5823cf027725235d27f13dabeaf97.jpg
БАКУ, 15 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна хочет открыть границы с Арменией."На данный момент между Азербайджаном и Арменией существует полная договоренность об открытии железных дорог. Ранее Армения не собиралась открывать автомобильную дорогу, но мы сейчас смогли разъяснить им необходимость этого. Очевидно, что прогресс есть", — рассказал Алиев испанскому изданию El Pais.Накануне азербайджанский лидер встретился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном в Брюсселе. Они находятся в столице Бельгии для участия в саммите Восточного партнерства, однако нашли возможность пообщаться тет-а-тет и договориться о запуске железнодорожного сообщения между странами.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам в том числе среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В ноябре этого года обстановка на границе двух стран обострилась, однако эскалацию удалось остановить после переговоров в Сочи при участии Алиева, Пашиняна и президента России Владимира Путина. На трехсторонней встрече удалось договориться до конца декабря создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками.
https://ria.ru/20211214/karabakh-1763713889.html
https://ria.ru/20211215/perezapusk-1763765463.html
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738749061_141:0:1200:794_1920x0_80_0_0_91cafacbf163a2c1a3bc4b6c393cdbf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, в мире, азербайджан, ильхам алиев, ситуация на армяно-азербайджанской границе
17:24 15.12.2021 (обновлено: 20:41 15.12.2021)
 
Алиев предложил открыть границы с Арменией

Президент Азербайджана Алиев: страна хочет открыть границы с Арменией

© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце "Гюлистан" в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце Гюлистан в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Читать ria.ru в
БАКУ, 15 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна хочет открыть границы с Арменией.
"На данный момент между Азербайджаном и Арменией существует полная договоренность об открытии железных дорог. Ранее Армения не собиралась открывать автомобильную дорогу, но мы сейчас смогли разъяснить им необходимость этого. Очевидно, что прогресс есть", — рассказал Алиев испанскому изданию El Pais.
Накануне азербайджанский лидер встретился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном в Брюсселе. Они находятся в столице Бельгии для участия в саммите Восточного партнерства, однако нашли возможность пообщаться тет-а-тет и договориться о запуске железнодорожного сообщения между странами.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам в том числе среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
Российский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
Вчера, 17:50
Путин и Макрон обсудили урегулирование ситуации в Карабахе
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В ноябре этого года обстановка на границе двух стран обострилась, однако эскалацию удалось остановить после переговоров в Сочи при участии Алиева, Пашиняна и президента России Владимира Путина. На трехсторонней встрече удалось договориться до конца декабря создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
02:22
Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
 
АрменияВ миреАзербайджанИльхам АлиевСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
Лента новостейМолния
Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"