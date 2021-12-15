17:24 15.12.2021 (обновлено: 20:41 15.12.2021)
Алиев предложил открыть границы с Арменией
Президент Азербайджана Алиев: страна хочет открыть границы с Арменией
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце "Гюлистан" в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил
БАКУ, 15 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна хочет открыть границы с Арменией.
"На данный момент между Азербайджаном и Арменией существует полная договоренность об открытии железных дорог. Ранее Армения не собиралась открывать автомобильную дорогу, но мы сейчас смогли разъяснить им необходимость этого. Очевидно, что прогресс есть", — рассказал Алиев испанскому изданию El Pais.
Накануне азербайджанский лидер встретился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном в Брюсселе. Они находятся в столице Бельгии для участия в саммите Восточного партнерства, однако нашли возможность пообщаться тет-а-тет и договориться о запуске железнодорожного сообщения между странами.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам в том числе среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В ноябре этого года обстановка на границе двух стран обострилась, однако эскалацию удалось остановить после переговоров в Сочи при участии Алиева, Пашиняна и президента России Владимира Путина. На трехсторонней встрече удалось договориться до конца декабря создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками.