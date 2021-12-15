https://ria.ru/20211215/gaz-1763847951.html

Украина может столкнуться с нехваткой газа из-за морозов, заявил эксперт

Украина может столкнуться с нехваткой газа из-за морозов, заявил эксперт - РИА Новости, 15.12.2021

Украина может столкнуться с нехваткой газа из-за морозов, заявил эксперт

Украина может столкнуться с нехваткой газа в феврале в случае суровой зимы, однако пока запасов хватает, считает директор украинского Института анализа и... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:41

2021-12-15T14:41

2021-12-15T14:41

в мире

украина

партия "батькивщина"

юлия тимошенко

укртрансгаз

руслан бортник

цены на нефть

ситуация на украине

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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Украина может столкнуться с нехваткой газа в феврале в случае суровой зимы, однако пока запасов хватает, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник."Газпром" в среду сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах газа Украины почти опустились до уровня начала закачки и составляют 15,34 миллиарда кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 миллиарда кубометров)."Бывали периоды, когда в конце сезона у нас были излишки запаса газа и этот (предыдущий – ред.) тоже таким же был изначально. Это не означает, что газа не хватит, это означает ровно то, что они опустились до уровня начала закачки", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.По его словам, запасов газа хватает, но не исключены проблемы в феврале. "Хотя вероятность того, что газа и энергоносителей не хватит где-то в феврале, она достаточно высока, но все будет зависеть от суровости зимы… Газа может не хватить, тогда его придётся покупать по спотовым очень высоким ценам", - сказал Бортник.Ранее экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" ("Родина") Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине был создан искусственно чиновниками, которые не закачали вовремя газ в подземные хранилища и не обеспечили страну углем.В начале октября глава "Укртрансгаза" Сергей Перелома заявлял, что Украина накопила в хранилищах 18,7 миллиарда кубометров газа, чего уже достаточно для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров. Премьер-министр Денис Шмыгаль позже заверил, что страна обеспечена газом. Тем не менее Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству принять меры для бесперебойного обеспечения газом населения и бюджетных организаций.

https://ria.ru/20211215/ukraina-1763778907.html

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в мире, украина, партия "батькивщина", юлия тимошенко, укртрансгаз, руслан бортник, цены на нефть, ситуация на украине, денис шмыгаль