https://ria.ru/20211215/ferma-1763810076.html

Орлов посетил первую в Приамурье роботизированную ферму агрофирмы АНК

Орлов посетил первую в Приамурье роботизированную ферму агрофирмы АНК - РИА Новости, 15.12.2021

Орлов посетил первую в Приамурье роботизированную ферму агрофирмы АНК

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил первую в регионе роботизированную ферму ЗАО "Агрофирма АНК" в селе Грибское, новые технологии должны помочь... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:57

2021-12-15T11:57

2021-12-15T11:57

амурская область

экономика

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил первую в регионе роботизированную ферму ЗАО "Агрофирма АНК" в селе Грибское, новые технологии должны помочь обеспечить область собственным молоком на 80%.Как уточняет правительство Приамурья, ЗАО "Агрофирма АНК" завершила реконструкцию коровника, по инвестиционному проекту проведена модернизация действующего животноводческого комплекса на 400 коров, с выходом на проектную мощность это увеличит производство молока на 2,8 тысячи тонн в год. Также здесь создано десять новых рабочих мест.Оборудование для модернизированного комплекса приобретено по системе лизинга, закуплен племенной скот, половина стоимости племенных животных компенсирована из областного бюджета. Государственная поддержка предусмотрена и на приобретение оборудования.Орлову показали новое современное оборудование фермы. Техника следит за состоянием животных и надоями молока, в специальной программе на каждую корову заведена отдельная карточка, 22 часа в сутки здесь работает система добровольного доения. Оборудование позволяет доить каждую корову с учётом ее индивидуальных потребностей и продуктивности."Это первая в регионе роботизированная ферма. Технология сейчас изучается, а в дальнейшем этот опыт может быть распространен на другие территории области. Сегодня наша обеспеченность молоком составляет более 50%, и этого недостаточно. Перед нашим минсельхозом стоит задача поднять этот уровень до 80%. Для этого предусмотрены меры господдержки: мы субсидируем часть капитальных затрат на строительство, 50% на оборудование и покупку скота. Сейчас еще 3 фермы у нас в процессе строительства, две проектируются. Надеюсь, новая технология приживется, и мы увидим не одно современное предприятие", - отметил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Всего в ЗАО "Агрофирма АНК" сейчас более 2,5 тысячи голов крупного рогатого скота, за год общий надой составляет около 8,8 тысячи тонн молока.

https://ria.ru/20211214/worldskills-1763599008.html

амурская область

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экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)