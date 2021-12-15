https://ria.ru/20211215/fedyaev-1763894686.html

Федяеву грозит до десяти лет колонии из-за аварии на шахте в Кузбассе

Федяеву грозит до десяти лет колонии из-за аварии на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 15.12.2021

Федяеву грозит до десяти лет колонии из-за аварии на шахте в Кузбассе

Миллионеру Михаилу Федяеву после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области грозит до 10 лет колонии по предъявленной ему статье о злоупотреблении... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:55

2021-12-15T16:55

2021-12-15T17:12

происшествия

россия

кемеровская область

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

сдс-уголь

светлана петренко

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Миллионеру Михаилу Федяеву после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области грозит до 10 лет колонии по предъявленной ему статье о злоупотреблении полномочиями.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что основному собственнику шахты, председателю совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Федяеву предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия". Наказание согласно УК РФ – штраф до 1 миллиона рублей или в размере заработка осужденного за период до пяти лет; принудительные работы на срок до пяти лет; лишение свободы на срок до 10 лет.Помимо Федяева, среди новых фигурантов гендиректор этой организации Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер "Листвяжной" Анатолий Лобанов, им всем предъявлено нарушение требований промышленной безопасности. По данной статье максимальная санкция - лишение свободы до семи лет.Никто из них, по словам Петренко, вину свою на допросах не признал. При этом 2 декабря на совещании с участием президента Владимира Путина, на котором тот поинтересовался, следит ли совет директоров за происходящим в сфере безопасности или "только деньги считает", Федяев и Алексеев заверили президента, что готовы понести наказание.При этом Федяев пообещал, что его компания не только выплатит за каждого погибшего 2 миллиона рублей, а за пострадавшего по 500 тысяч, но и готова погасить все кредитные обязательства: ипотека, потребительский кредит, автомобили.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Журнал Forbes отводил Федяеву 177-е место в топе "200 богатейших бизнесменов России" за 2020 год с состоянием 550 миллионов долларов. В рейтинге за 2021 год его уже нет.

https://ria.ru/20211202/bezopasnost-1761899342.html

россия

кемеровская область

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происшествия, россия, кемеровская область, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), сдс-уголь, светлана петренко, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе