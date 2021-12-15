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Федяеву грозит до десяти лет колонии из-за аварии на шахте в Кузбассе
Федяеву грозит до десяти лет колонии из-за аварии на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 15.12.2021
Федяеву грозит до десяти лет колонии из-за аварии на шахте в Кузбассе
Миллионеру Михаилу Федяеву после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области грозит до 10 лет колонии по предъявленной ему статье о злоупотреблении... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:55
2021-12-15T17:12
происшествия
россия
кемеровская область
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
сдс-уголь
светлана петренко
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Миллионеру Михаилу Федяеву после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области грозит до 10 лет колонии по предъявленной ему статье о злоупотреблении полномочиями.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что основному собственнику шахты, председателю совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Федяеву предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия". Наказание согласно УК РФ – штраф до 1 миллиона рублей или в размере заработка осужденного за период до пяти лет; принудительные работы на срок до пяти лет; лишение свободы на срок до 10 лет.Помимо Федяева, среди новых фигурантов гендиректор этой организации Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер "Листвяжной" Анатолий Лобанов, им всем предъявлено нарушение требований промышленной безопасности. По данной статье максимальная санкция - лишение свободы до семи лет.Никто из них, по словам Петренко, вину свою на допросах не признал. При этом 2 декабря на совещании с участием президента Владимира Путина, на котором тот поинтересовался, следит ли совет директоров за происходящим в сфере безопасности или "только деньги считает", Федяев и Алексеев заверили президента, что готовы понести наказание.При этом Федяев пообещал, что его компания не только выплатит за каждого погибшего 2 миллиона рублей, а за пострадавшего по 500 тысяч, но и готова погасить все кредитные обязательства: ипотека, потребительский кредит, автомобили.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Журнал Forbes отводил Федяеву 177-е место в топе "200 богатейших бизнесменов России" за 2020 год с состоянием 550 миллионов долларов. В рейтинге за 2021 год его уже нет.
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происшествия, россия, кемеровская область, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), сдс-уголь, светлана петренко, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
16:55 15.12.2021 (обновлено: 17:12 15.12.2021)
 
Федяеву грозит до десяти лет колонии из-за аварии на шахте в Кузбассе

Федяеву грозит десять лет колонии за злоупотребление полномочиями из-за ЧП на "Листвяжной"

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в фотобанкМихаил Федяев на заседании суда в Кемерово
Михаил Федяев на заседании суда в Кемерово - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Данил Айкин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Миллионеру Михаилу Федяеву после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области грозит до 10 лет колонии по предъявленной ему статье о злоупотреблении полномочиями.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что основному собственнику шахты, председателю совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Федяеву предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия". Наказание согласно УК РФ – штраф до 1 миллиона рублей или в размере заработка осужденного за период до пяти лет; принудительные работы на срок до пяти лет; лишение свободы на срок до 10 лет.
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Помимо Федяева, среди новых фигурантов гендиректор этой организации Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер "Листвяжной" Анатолий Лобанов, им всем предъявлено нарушение требований промышленной безопасности. По данной статье максимальная санкция - лишение свободы до семи лет.
Никто из них, по словам Петренко, вину свою на допросах не признал. При этом 2 декабря на совещании с участием президента Владимира Путина, на котором тот поинтересовался, следит ли совет директоров за происходящим в сфере безопасности или "только деньги считает", Федяев и Алексеев заверили президента, что готовы понести наказание.
При этом Федяев пообещал, что его компания не только выплатит за каждого погибшего 2 миллиона рублей, а за пострадавшего по 500 тысяч, но и готова погасить все кредитные обязательства: ипотека, потребительский кредит, автомобили.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Журнал Forbes отводил Федяеву 177-е место в топе "200 богатейших бизнесменов России" за 2020 год с состоянием 550 миллионов долларов. В рейтинге за 2021 год его уже нет.
"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

Жители поселка Грамотеино Кемеровской области во время возложения цветов к мемориалу работникам Военизированной горноспасательной части на аллее Шахтерская слава
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

Цветы у мемориала работникам Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) на аллее Шахтерская слава в Кемеровской области
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

Цветы в память о погибших на шахте Листвяжная у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании администрации Кемеровской области
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияРоссияКемеровская областьВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)СДС-УгольСветлана ПетренкоАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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