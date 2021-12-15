Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/energetika-1763870655.html
Си Цзиньпин предложил России расширять сотрудничество в энергетике
Си Цзиньпин предложил России расширять сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 15.12.2021
Си Цзиньпин предложил России расширять сотрудничество в энергетике
Китай и Россия должны укреплять традиционное энергетическое сотрудничество, но также изучать новые направления, включая развитие ядерной энергетики и... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:48
2021-12-15T15:49
в мире
энергетика
китай
владимир путин
мид кнр
си цзиньпин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738634945_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_7b63f4b9db2ca452f73f6e20d4651ecd.jpg
ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Китай и Россия должны укреплять традиционное энергетическое сотрудничество, но также изучать новые направления, включая развитие ядерной энергетики и использование возобновляемых источников энергии, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным."Сотрудничество России и Китая в области энергетики имеет прочную основу и множество точек соприкосновения", - сказал китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР.Он отметил, что стороны должны укреплять традиционное энергетическое сотрудничество, наращивать взаимодействие в области новых источников энергии, "продвигать сотрудничество в сфере ядерной энергетики, а также изучать новые направления сотрудничества, в том числе расширение использования возобновляемых источников энергии".
https://ria.ru/20211215/postavki-1763837311.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738634945_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_d5334c234d9329a57e700ef346bf52ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергетика, китай, владимир путин, мид кнр, си цзиньпин, россия
15:48 15.12.2021 (обновлено: 15:49 15.12.2021)
 
Си Цзиньпин предложил России расширять сотрудничество в энергетике

Си Цзиньпин: Китаю и России следует расширять возможности сотрудничества в энергетике

© AP Photo / How Hwee Young, PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / How Hwee Young, Pool
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Китай и Россия должны укреплять традиционное энергетическое сотрудничество, но также изучать новые направления, включая развитие ядерной энергетики и использование возобновляемых источников энергии, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Сотрудничество России и Китая в области энергетики имеет прочную основу и множество точек соприкосновения", - сказал китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР.
Он отметил, что стороны должны укреплять традиционное энергетическое сотрудничество, наращивать взаимодействие в области новых источников энергии, "продвигать сотрудничество в сфере ядерной энергетики, а также изучать новые направления сотрудничества, в том числе расширение использования возобновляемых источников энергии".
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
13:58
Путин и Си Цзиньпин обсудили поставки газа по "Силе Сибири — 2"
 
В миреэнергетикаКитайВладимир ПутинМИД КНРСи ЦзиньпинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
23:56МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине
Лента новостейМолния
"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"МИД разделяет озабоченности ООН по деградации положения общества на Украине