https://ria.ru/20211215/energetika-1763870655.html

Си Цзиньпин предложил России расширять сотрудничество в энергетике

Си Цзиньпин предложил России расширять сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 15.12.2021

Си Цзиньпин предложил России расширять сотрудничество в энергетике

Китай и Россия должны укреплять традиционное энергетическое сотрудничество, но также изучать новые направления, включая развитие ядерной энергетики и... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:48

2021-12-15T15:48

2021-12-15T15:49

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ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Китай и Россия должны укреплять традиционное энергетическое сотрудничество, но также изучать новые направления, включая развитие ядерной энергетики и использование возобновляемых источников энергии, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным."Сотрудничество России и Китая в области энергетики имеет прочную основу и множество точек соприкосновения", - сказал китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР.Он отметил, что стороны должны укреплять традиционное энергетическое сотрудничество, наращивать взаимодействие в области новых источников энергии, "продвигать сотрудничество в сфере ядерной энергетики, а также изучать новые направления сотрудничества, в том числе расширение использования возобновляемых источников энергии".

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в мире, энергетика, китай, владимир путин, мид кнр, си цзиньпин, россия