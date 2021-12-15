https://ria.ru/20211215/donfried-1763792519.html

Помощник госсекретаря США Донфрид обсудила в МИД гарантии для России

Помощник госсекретаря США Донфрид обсудила в МИД гарантии для России - РИА Новости, 15.12.2021

Помощник госсекретаря США Донфрид обсудила в МИД гарантии для России

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид покинула здание МИД после переговоров с замглавы ведомства Сергеем Рябковым. Общение продлилось около 40 минут, передает РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T10:51

2021-12-15T10:51

2021-12-15T12:27

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Помощник госсекретаря США Карен Донфрид покинула здание МИД после переговоров с замглавы ведомства Сергеем Рябковым. Общение продлилось около 40 минут, передает корреспондент РИА Новости. На встрече также присутствовал американский посол Джон Салливан. Донфрид отказалась комментировать ее итоги.Рябков ранее заявил РИА Новости, что темой обсуждений станут гарантии безопасности Москвы. Он добавил, что российская сторона представит конкретные детали.Источник агентства в администрации президента также сообщил, что американский дипломат планирует встретиться с замруководителя офиса главы государства Дмитрием Козаком. Вероятной темой обсуждения считается Украина, которую она посетила до визита в Москву.Седьмого декабря лидеры России и США провели переговоры в закрытом режиме. По их итогам Белый дом сообщил, что Джо Байден в беседе выразил обеспокоенность развитием украинского кризиса, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной Минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.На следующий день Байден сообщил, что Вашингтон на высоком уровне обсудит с главными союзниками по НАТО обеспокоенность Москвы расширением альянса. Параметры встречи прорабатываются.В российском МИД позже заявили, что настаивают на выработке гарантий безопасности в конкретный промежуток времени. Дипломаты пообещали сделать комплексное предложение в рамках подготовки к новому раунду диалога по стратегической стабильности с США.

https://ria.ru/20211211/nato-1763188801.html

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763537715.html

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