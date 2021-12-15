https://ria.ru/20211215/donfrid-1763953456.html
Донфрид проведет с НАТО консультации по Украине
Донфрид проведет с НАТО консультации по Украине - РИА Новости, 15.12.2021
Донфрид проведет с НАТО консультации по Украине
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проведет 16 декабря консультации с НАТО для координации подходов к ситуации вокруг Украины,... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T22:01
2021-12-15T22:01
2021-12-15T23:10
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проведет 16 декабря консультации с НАТО для координации подходов к ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба офиса Салливана."В четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проведет консультации с союзниками по НАТО в Брюсселе для "выработки скоординированного подхода", - говорится в сообщении.Ранее она провела встречи в Москве.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211215/salivan-1763953296.html
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в мире, украина, сша, государственный департамент сша, нато, ситуация на украине, киев, дмитрий песков, россия
22:01 15.12.2021 (обновлено: 23:10 15.12.2021)
Донфрид проведет с НАТО консультации по Украине
Помощник госсекретаря Донфрид 16 декабря проведет с НАТО консультации по Украине