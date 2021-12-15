https://ria.ru/20211215/donfrid-1763874871.html

Помощник госсекретаря США Донфрид вышла из здания администрации президента

Помощник госсекретаря США Донфрид вышла из здания администрации президента - РИА Новости, 15.12.2021

Помощник госсекретаря США Донфрид вышла из здания администрации президента

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид покинула администрацию президента РФ, где у нее были запланированы переговоры с замглавы администрации Дмитрием Козаком, РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:54

2021-12-15T15:54

2021-12-15T15:58

россия

в мире

сша

дмитрий козак

ситуация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763789052_0:2:3140:1768_1920x0_80_0_0_261e43dda41f9ed2c96192f42d25140c.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Помощник госсекретаря США Карен Донфрид покинула администрацию президента РФ, где у нее были запланированы переговоры с замглавы администрации Дмитрием Козаком, передаёт корреспондент РИА Новости. Как отмечает корреспондент, переговоры Донфрид в администрации президента РФ продолжались больше двух часов.До этого Донфрид провела переговоры в министерстве иностранных дел России с замглавы МИД Сергеем Рябковым, переговоры продлились около 40 минут, комментировать их она не стала. Рябков до переговоров в беседе с РИА Новости выражал надежду, что США проявят практический интерес к идее Москвы о гарантиях безопасности. Он добавил, что в ходе встреч с российская сторона представит ей логику и конкретику российской идеи о гарантиях безопасности. Как по итогам сообщил российский МИД, Рябков "обстоятельно обсудил" с помощником госсекретаря США гарантии безопасности. Одной из тем обсуждения Донфрид в Москве также называлась Украина, которую Донфрид посетила до визита в Москву.Седьмого декабря лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей, Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.На следующий день Байден сообщил, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По его словам, будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.В МИД РФ позже заявили, что Москва настаивает на выработке гарантий безопасности в конкретный промежуток времени, она внесет комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности в рамках подготовки к новому раунду диалога по стратегической стабильности с США.Как заявил ранее РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211215/ukraina-1763828820.html

https://ria.ru/20211214/nato-1763680660.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, сша, дмитрий козак, ситуация на украине