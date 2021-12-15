15:54 15.12.2021 (обновлено: 15:58 15.12.2021)
Помощник госсекретаря США Донфрид вышла из здания администрации президента
Помощник госсекретаря США Донфрид покинула администрацию президента после переговоров
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПомощник госсекретаря США Карен Донфрид у здания министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Помощник госсекретаря США Карен Донфрид покинула администрацию президента РФ, где у нее были запланированы переговоры с замглавы администрации Дмитрием Козаком, передаёт корреспондент РИА Новости. Как отмечает корреспондент, переговоры Донфрид в администрации президента РФ продолжались больше двух часов.
До этого Донфрид провела переговоры в министерстве иностранных дел России с замглавы МИД Сергеем Рябковым, переговоры продлились около 40 минут, комментировать их она не стала. Рябков до переговоров в беседе с РИА Новости выражал надежду, что США проявят практический интерес к идее Москвы о гарантиях безопасности. Он добавил, что в ходе встреч с российская сторона представит ей логику и конкретику российской идеи о гарантиях безопасности. Как по итогам сообщил российский МИД, Рябков "обстоятельно обсудил" с помощником госсекретаря США гарантии безопасности. Одной из тем обсуждения Донфрид в Москве также называлась Украина, которую Донфрид посетила до визита в Москву.
Седьмого декабря лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей, Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
На следующий день Байден сообщил, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По его словам, будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.
В МИД РФ позже заявили, что Москва настаивает на выработке гарантий безопасности в конкретный промежуток времени, она внесет комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности в рамках подготовки к новому раунду диалога по стратегической стабильности с США.
Как заявил ранее РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.
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